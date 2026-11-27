projenin amacı ve uygulama:

Çağdaş Yaşam Ovacık İlkokulu 4/B sınıfı, 'İyilik Gönüllüleri' adıyla Yeşilay İzmir Sağlıklı Yaşam Ligi Projesi kapsamında 'Sorumluluk ve İyilik Hali' temasına yönelik bir etkinlik gerçekleştirdi. Öğrenciler, öğretmenleri ve ailelerinin destekleriyle ekran başında geçirilen süreyi azaltıp atık malzemeleri değerlendirmeye yöneldi.

atıklardan yuvalara:

Çocuklar evlerden ve çevreden toplanan plastik, karton ve tekstil atıkları gibi malzemeleri yeniden kullanarak kuş yuvaları tasarladı. Hazırlanan yuvalar ağaç dallarına yerleştirilerek, hem kuşlar için barınma alanı oluşturuldu hem de atıkların değerlendirilmesiyle ilgili pratik bir çalışma yapıldı.

sorumluluk bilinci ve sürdürülebilirlik:

'İyilik Gönüllüleri' takımının yürüttüğü bu etkinlik, öğrencilere birlikte üretme, geri dönüşüm ve doğaya karşı sorumluluk bilinci kazandırmayı hedefliyor. Öğretmenlerin ve ailelerin katılımı, projenin hem eğitimsel değerini hem de toplumsal farkındalığını güçlendirdi. Takımın doğaya yönelik çalışmaları sürdürülebilirlik perspektifiyle devam ediyor.

ÇEŞMELİ ÖĞRENCİLER ATIK MALZEMELERDEN KUŞ YUVASI YAPTI