Etkinlikte öne çıkanlar:

Dicle Elektrik, insan ve çevre odaklı sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında Mardin 13 Mart İlkokulunda ilkokul öğrencileriyle bir araya gelerek sürdürülebilirlik eğitimi verdi. Yeteri Kadar En Doğru Karar projesi çerçevesinde düzenlenen programda toplam 600 öğrenciye enerji verimliliği, gıda israfının önlenmesi, geri dönüşüm ve doğal kaynakların korunması gibi temel konular aktarıldı.

Etkinlik içeriği ve eğitim yaklaşımı:

Uzman eğitmenlerin eşliğinde gerçekleştirilen oturumlarda, çocuklara yenilenebilir ve yenilenemeyen enerji kaynakları arasındaki farklar anlatıldı ve günlük yaşamda uygulanabilecek küçük değişikliklerle elde edilebilecek tasarruf örnekleri paylaşıldı. Doğa Dostu Etkinlik Kiti uygulamasıyla eğitimler oyun ve uygulama temelli ilerleyerek çocukların konuları deneyimleyerek öğrenmesi sağlandı.

Uygulamalı atölyeler ve kazanımlar:

Teorik bilginin pekiştirilmesi amacıyla yapılan atölyelerde öğrenciler, eğitmenler rehberliğinde Mini Ekosistem Teraryumu ve Tohum Topu çalışmaları gerçekleştirdi. Bu uygulamalarla bitkilerin gelişim süreçleri, biyoçeşitlilik ve doğadaki yaşam döngüsü doğrudan gözlemlendi; çocukların çevreyle bağlarının güçlendirilmesi ve bilinçli davranışların erken yaşta kazandırılması hedeflendi.

Kitapla pekiştirme ve sürdürülebilir etki:

Etkinliğin sonunda öğrencilere, israfla mücadeleyi ve kaynakların verimli kullanımını sade bir dille anlatan "Dicle ve Arkadaşları İsrafa Karşı" adlı çocuk kitabı hediye edildi. Dicle Elektrik, bu tür eğitimlerin sınıfla sınırlı kalmayıp günlük yaşama yansımasını amaçlayarak sürdürülebilirlik bilincinin kalıcı olmasını desteklemeyi amaçlıyor.

DİCLE ELEKTRİK, KAYNAKLARIN VERİMLİ KULLANILMASI VE İSRAFIN ÖNLENMESİ AMACIYLA HAYATA GEÇİRİLEN "YETERİ KADAR EN DOĞRU KARAR" KAMPANYASI KAPSAMINDA MARDİN'DE ÖĞRENCİLERLE BİR ARAYA GELDİ.