Okul çevrelerinde güvenlik seferberliği: Karabük'te denetimler güçlendirildi

Karabük'te okul çevrelerinde denetimler güçlendirildi

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde gerçekleşen okul saldırısının ardından Karabük İl Emniyet Müdürlüğü harekete geçti. Öğrencilerin güvenliğinin sağlanması amacıyla okulların çevresinde denetimler sıklaştırıldı.

yürütülen aramalar ve sorgulamalar:

Okul bahçeleri ve çevrelerinde gerçekleştirilen kontrollerde, durumundan şüphelenilen kişilere yönelik üst arama yapıldı ve bu kişilerin kimlikleri kontrol edilerek Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamaları gerçekleştirildi.

emniyetten yapılan açıklama:

İl Emniyet Müdürlüğü, uygulamaların amacının öğrencilerin güvenli şekilde eğitimlerini sürdürebilmelerini sağlamak olduğunu vurguladı ve okul çevresindeki denetim ve uygulamaların devam edeceğini bildirdi.

Yetkililer, benzer olayların önlenmesi için çevre güvenliğinin sürekli izleneceğini belirterek, vatandaşlardan şüpheli durumları emniyete bildirmelerini istedi. Alınan tedbirler eğitim faaliyetlerinin aksamaması ve öğrencilerin korunmasını hedefliyor.

MANİSA'NIN TURGUTLU İLÇESİNDE MEYDANA GELEN OKUL SALDIRISININ ARDINDAN KARABÜK'TE ÖĞRENCİLERİN GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI AMACIYLA OKUL ÇEVRELERİNDEKİ POLİS DENETİMLERİ ARTIRILDI.