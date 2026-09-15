Malatya meclisi eylül oturumunda imar planı değişikliklerini onayladı

Malatya büyükşehir belediye meclisi eylül birleşimini tamamladı

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi, Eylül ayı toplantılarının II. birleşimini Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ramazan Ayhan başkanlığında gerçekleştirdi.

Toplantı 15 Eylül Salı günü saat 14.00'te Belediye Meclis Salonu'nda yapıldı ve mazeret dilekçelerinin görüşülmesiyle başladı.

gündemdeki imar planı değişiklikleri:

İmar ve Bayındırlık Komisyonu tarafından sunulan maddeler arasında yer alan 1/1000 ölçekli revizyon uygulama imar planı ile 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği hususları gündeme alındı. Söz konusu plan değişiklikleri görüşülerek karara bağlandı.

diğer gündem maddeleri ve izlenecek süreç:

Gündemde yer alan diğer maddeler, ayrıntılı inceleme ve değerlendirme için ilgili komisyonlara havale edildi. Böylece komisyon çalışmalarının ardından konuların yeniden meclise gelmesi planlanıyor.

Meclis, Ekim ayı toplantısının ise 14 Ekim 2026 Çarşamba günü saat 14.00'te yapılmasına karar verdi.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ EYLÜL AYI TOPLANTILARI SONA ERDİ