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Elazığlı fenomen çobanın keçiyle güldüren mücadelesi

Kambertepe köyünde kırık televizyon kasası önünde hava durumu sunan Yılmaz Uygur’un keçisiyle mücadelesi sosyal medyada milyonlarca kez izlendi.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 16:53

GÜNCELLEME: 15 Eylül 2026 - 17:07

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EDİTÖR: Aslı Han

Elazığlı fenomen çobanın keçiyle güldüren mücadelesi

sahne kabuğu ve samimi anlatım:

Elazığ'ın Arıcak ilçesine bağlı Kambertepe köyünde çobanlık yapan Yılmaz Uygur, derede bulduğu kırık televizyon kasasının karşısına geçerek, bir spiker edasıyla hava durumu sunmuştu. Uygur'un doğal ve içten üslubu, profesyonel stüdyo görüntülerine benzer bir ciddiyet taşımadan, köy yaşamının sıcaklığını ekrana yansıttı. Paylaşılan videolar kısa sürede ilgi gördü ve izleyiciler bu sıradışı formatı samimi buldu.

keçiyle yaşanan komik anlar:

Ancak Uygur'un performansı bu kez yalnız değildi; araya giren keçisi, çobanı iterek dengesini bozdu ve ardından başındaki takkeyi kapıp kaçtı. Uygur takkeyi zar zor geri alırken yaşananlar renkli görüntülere dönüştü. Bu anlar, hem Uygur'un sakin tepkisi hem de hayvanın beklenmedik hareketleri nedeniyle izleyenleri güldürdü. Videoda spiker vari anlatımın kesintiye uğraması, sahnenin doğallığını daha da öne çıkardı.

Paylaşılan klipler, sosyal medyada hızla yayılarak milyonlarca izlenme aldı ve birçok kullanıcı Uygur'un yalın sunumunu, köy yaşamının naifliğini ve keçinin komik müdahalesini övgüyle karşıladı. Bu olay, olağanüstü bir prodüksiyon olmadan da samimiyetin izleyicide karşılık bulduğunu yeniden gösterdi.

ELAZIĞ’DA KEÇİLERİNİ OTLATAN BİR ÇOBANIN, DAĞDA BULDUĞU KIRIK TELEVİZYON EKRANINI KULLANARAK...

ELAZIĞ’DA KEÇİLERİNİ OTLATAN BİR ÇOBANIN, DAĞDA BULDUĞU KIRIK TELEVİZYON EKRANINI KULLANARAK YAPTIĞI SIRA DIŞI " HAVA DURUMU SUNUMU " İZLEYENLERE TEBESSÜM ETTİRDİ

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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