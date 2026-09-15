Okul güvenliği odaklı uygulama: Bilecik'te 857 kişi denetlendi

uygulamanın kapsamı:

İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri tarafından üç ayrı periyotta yürütülen uygulamada okul çevrelerinin güvenliği hedeflendi. Uygulamaya 92 personel katıldı ve kontroller planlı şekilde gerçekleştirildi.

denetim ayrıntıları:

Toplam 857 şahıs sorgulandı; bunun yanında 24 okul servis aracı ve 21 okul çevresi kontrol edildi. Uygulama kapsamında ayrıca 126 iş yeri denetlendi.

sonuçlar ve gözlemler:

Denetimler sonucunda herhangi bir idari işlem uygulanmadı, trafik cezası kesilmedi ve hiçbir araç trafikten men edilmedi. Yetkililer denetimlerde olumsuz bir duruma rastlanmadığını bildirdi.

BİLECİK’TE OKUL ÇEVRELERİNDE 857 KİŞİ DENETLENDİ