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Okul güvenliği odaklı uygulama: Bilecik'te 857 kişi denetlendi

İl Jandarma Komutanlığı trafik timlerinin üç periyotta okul çevrelerinde düzenlediği uygulamada 92 personelle 857 şahıs, 24 servis ve 126 iş yeri denetlendi.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 10:10

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Okul güvenliği odaklı uygulama: Bilecik'te 857 kişi denetlendi

uygulamanın kapsamı:

İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri tarafından üç ayrı periyotta yürütülen uygulamada okul çevrelerinin güvenliği hedeflendi. Uygulamaya 92 personel katıldı ve kontroller planlı şekilde gerçekleştirildi.

denetim ayrıntıları:

Toplam 857 şahıs sorgulandı; bunun yanında 24 okul servis aracı ve 21 okul çevresi kontrol edildi. Uygulama kapsamında ayrıca 126 iş yeri denetlendi.

sonuçlar ve gözlemler:

Denetimler sonucunda herhangi bir idari işlem uygulanmadı, trafik cezası kesilmedi ve hiçbir araç trafikten men edilmedi. Yetkililer denetimlerde olumsuz bir duruma rastlanmadığını bildirdi.

BİLECİK’TE OKUL ÇEVRELERİNDE 857 KİŞİ DENETLENDİ

BİLECİK’TE OKUL ÇEVRELERİNDE 857 KİŞİ DENETLENDİ

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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