Okul güvenliğinde saha değerlendirmesi: mülkiye ve polis başmüfettişleri devrede

Denetim kararı:

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi okul güvenliğine ilişkin kapsamlı bir saha denetimi yapılacağını duyurdu. Çiftçi, konuşmasını Millî İrade Platformu ve Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı (TGTV) tarafından TÜRGEV Eyüpsultan’daki binada düzenlenen 18. Milli İrade Buluşması'nda gerçekleştirdi.

Program sırasında yaptığı açıklamada, okullarda alınan tedbirlerin yerindeliğinin uzman ekiplerle tekrar gözden geçirileceğini vurguladı: "Okullarda alınan, tedbirlerin yerindeliği konusunda Milli Eğitim Bakanlığı müfettişlerimiz, mülkiye müfettişlerimiz, polis başmüfettişlerimiz ve jandarma müfettişlerimizle beraber bütün illerimizi tekrar bir tarayacağız."

Denetimin kapsamı:

Çalışmada Milli Eğitim Bakanlığı müfettişleri, mülkiye müfettişleri, polis başmüfettişleri ve jandarma müfettişleri yer alacak. Denetim, valilikler, kaymakamlıklar ve okul idarelerinin uyguladığı önlemlerin sahada değerlendirilmesini sağlayacak şekilde planlanıyor.

Uygulama ve hedef:

Yapılacak denetimlerin amacı, mevcut uygulamaların etkinliğini ölçmek ve varsa eksiklikleri tespit ederek hızlı bir şekilde iyileştirme sağlamak. Çalışma, ilgili kurumlar arasında koordinasyonun güçlendirilmesi ve okulların güvenlik düzeyinin yerinde teyidi üzerine odaklanacak.

Bakan Çiftçi açıkladı, mülkiye ve polis başmüfettişleri okul güvenliği için sahaya iniyor