Dolar 48,9772 +0,12%
Euro 55,7014 -0,07%
Bist 12.575,46 -2,51%
Altın Gram 6.537,33 -3,92%
EUR/USD 1,1369 -0,22%
Brent Petrol 100,23 +2,86%
--°

Okul güvenliğinde saha değerlendirmesi: mülkiye ve polis başmüfettişleri devrede

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, mülkiye, polis ve jandarma müfettişlerinin katılımıyla bütün illerde okul güvenliği tedbirlerinin yerinde denetleneceğini açıkladı.

GİRİŞ: 28 Eylül 2026 - 14:59

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Selin Yıldız

Okul güvenliğinde saha değerlendirmesi: mülkiye ve polis başmüfettişleri devrede

Denetim kararı:

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi okul güvenliğine ilişkin kapsamlı bir saha denetimi yapılacağını duyurdu. Çiftçi, konuşmasını Millî İrade Platformu ve Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı (TGTV) tarafından TÜRGEV Eyüpsultan’daki binada düzenlenen 18. Milli İrade Buluşması'nda gerçekleştirdi.

Program sırasında yaptığı açıklamada, okullarda alınan tedbirlerin yerindeliğinin uzman ekiplerle tekrar gözden geçirileceğini vurguladı: "Okullarda alınan, tedbirlerin yerindeliği konusunda Milli Eğitim Bakanlığı müfettişlerimiz, mülkiye müfettişlerimiz, polis başmüfettişlerimiz ve jandarma müfettişlerimizle beraber bütün illerimizi tekrar bir tarayacağız."

Denetimin kapsamı:

Çalışmada Milli Eğitim Bakanlığı müfettişleri, mülkiye müfettişleri, polis başmüfettişleri ve jandarma müfettişleri yer alacak. Denetim, valilikler, kaymakamlıklar ve okul idarelerinin uyguladığı önlemlerin sahada değerlendirilmesini sağlayacak şekilde planlanıyor.

Uygulama ve hedef:

Yapılacak denetimlerin amacı, mevcut uygulamaların etkinliğini ölçmek ve varsa eksiklikleri tespit ederek hızlı bir şekilde iyileştirme sağlamak. Çalışma, ilgili kurumlar arasında koordinasyonun güçlendirilmesi ve okulların güvenlik düzeyinin yerinde teyidi üzerine odaklanacak.

Bakan Çiftçi açıkladı, mülkiye ve polis başmüfettişleri okul güvenliği için sahaya...

Bakan Çiftçi açıkladı, mülkiye ve polis başmüfettişleri okul güvenliği için sahaya iniyor

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Bandırma girişine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nden peyzaj yeniliği
images

Yeni şubeyle fark yaratıyor: Wingsbro'nun ilk günü kız çocuklarının eğitimi için
images

Aydın incirinin tescil değeri sahada denetleniyor
images

Kuşadası’nda restoranlarda gıda güvenliği ve ruhsat denetimleri artırıldı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Mardin'de sporla buluşma: gençlere altyapı ve destek vurgusu

Yenihan'da minibüs ile tırın çarpışması: sürücü yaşamını yitirdi, 11 kişi yaralandı

Akçadağ'daki arazi kavgasında baba ile oğula toplam 50 yıl 3 ay hapis

yüksel yıldırım: kırgınlıkları bir kenara bırakıp omuz omuza olalım

TREND HABERLER

Erdoğan türkevi'nden ayrıldı: Türkiye Amerika. 100. Yılı Programı için yola çıktı

Türkan Şoray Tekirdağ sofrasında yöresel tatları keşfetti

Erdoğan'dan Türkevi'nde düşünce kuruluşlarıyla diyalog vurgusu

Bafra'da tarım işletmesinde çıkan saman deposu yangını 16 saatte kontrol altına alındı

Manhattan'da binlerce kişi Netanyahu'ya tepkisini yürüyüşle gösterdi

Malatya'da yeni eğitim döneminde öğrenci ve veli bilinci yükseltiliyor

türkiye halı sektörünün zirve buluşması: ihracatta rekorlar ve dijital dönüşüm çağrısı

Kahtalı Mıçe'yi anma: ses ve miras mezar başında yad edildi