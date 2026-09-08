Okul hazırlıkları denetimde: Tekirdağ kırtasiyelerinde etiket ve fiyat kontrolü

Tekirdağ'da kırtasiye denetimleri yoğunlaştı

Tekirdağ'da okula dönüş öncesi kırtasiyelerde gerçekleştirilen denetimler, tüketiciyi koruma ve piyasa düzenini gözetme amacıyla sürdürüldü. Tekirdağ Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, 2026-2027 eğitim-öğretim yılı öncesinde kırtasiye ve okul malzemeleri satan işletmeleri mercek altına aldı.

Denetimin kapsamı:

Ekipler raflardaki ürünlerin fiyat etiketlerini tek tek kontrol etti ve tüketicilerin doğru bilgilendirilip bilgilendirilmediğini inceledi. Özellikle kalem, defter, silgi, boya gibi temel okul ürünlerinin raf fiyatları ile kasa fiyatları karşılaştırıldı. Ayrıca ürünlerin ilgili mevzuat kapsamında güvenlik şartlarına uygunluğu da denetlendi.

İşletmelere yapılan uyarılar ve denetimlerin sürdürülebilirliği:

Denetimler sırasında işletme yetkililerine tüketicilerin mağdur edilmemesi ve fiyat etiketlerinin mevzuata uygun şekilde düzenlenmesi konusunda bilgilendirme yapıldı. Yetkililer, öğrencilerin okula dönüş hazırlıkları tamamlanana kadar denetimlerin farklı işletmelerde devam edeceğini belirtti.

Bu uygulama, hem fiyat etiketlemeye ilişkin şeffaflığı artırmayı hem de okul alışverişinde tüketicilerin karşılaştığı olası uygunsuzlukları azaltmayı hedefliyor. Denetimlerin kapsamı ve devamı, tüketici güvenliği ve piyasa düzeni açısından önemli görülüyor.

TEKİRDAĞ TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, 2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖNCESİNDE KIRTASİYE VE OKUL MALZEMELERİ SATAN İŞLETMELERİ DENETLEDİ. EKİPLER, RAFLARDA BULUNAN ÜRÜNLERİN FİYAT ETİKETLERİNİ TEK TEK KONTROL EDEREK TÜKETİCİLERİN DOĞRU BİLGİLENDİRİLİP BİLGİLENDİRİLMEDİĞİNİ İNCELEDİ.