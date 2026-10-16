Okul saatleriyle sınırlı kalmayan uygulama: Bilecik'te gün boyu okul çevresi denetimi

Denetimlerin amacı ve kapsamı:

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çocukların güvenli bir ortamda eğitim görmesini sağlamak amacıyla okul çevrelerinde geniş kapsamlı uygulamalar yürütüyor. Denetimler kapsamında okul çevreleri, metruk binalar ve şüpheli şahıslar kontrol edilmekte, çevresel riskler yakından izlenmektedir.

Ekiplerin odak noktaları:

Trafik, asayiş ve diğer güvenlik birimlerinin katılımıyla yapılan çalışmalarla okul servisleri, yaya geçitleri ve okul giriş-çıkış güzergahlarında denetimler gerçekleştiriliyor. Trafik ekipleri taşıma güvenliğini sağlamak için araç ve sürücü kontrollerini sürdürüyor.

Süreklilik ve toplumsal güven:

Yetkililer denetimlerin yalnızca ders başlangıç ve bitiş saatleriyle sınırlı kalmadığını, gün boyunca devam ettiğini vurguluyor. Amaç, öğrencilerin huzur ve güvenliğini sağlamak ve veliler ile okul yönetimlerinin güven duygusunu pekiştirmek. Emniyet kaynakları uygulamaların kararlılıkla sürdürüleceğini bildiriyor.

BİLECİK’TE OKUL ÇEVRELERİNDE SIKI DENETİM