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Okul saatleriyle sınırlı kalmayan uygulama: Bilecik'te gün boyu okul çevresi denetimi

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü, trafik ve asayiş ekipleriyle okul çevrelerinde, metruk binalarda ve servislerde gün boyu denetim gerçekleştiriyor.

GİRİŞ: 16 Ekim 2026 - 10:34

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Okul saatleriyle sınırlı kalmayan uygulama: Bilecik'te gün boyu okul çevresi denetimi

Denetimlerin amacı ve kapsamı:

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çocukların güvenli bir ortamda eğitim görmesini sağlamak amacıyla okul çevrelerinde geniş kapsamlı uygulamalar yürütüyor. Denetimler kapsamında okul çevreleri, metruk binalar ve şüpheli şahıslar kontrol edilmekte, çevresel riskler yakından izlenmektedir.

Ekiplerin odak noktaları:

Trafik, asayiş ve diğer güvenlik birimlerinin katılımıyla yapılan çalışmalarla okul servisleri, yaya geçitleri ve okul giriş-çıkış güzergahlarında denetimler gerçekleştiriliyor. Trafik ekipleri taşıma güvenliğini sağlamak için araç ve sürücü kontrollerini sürdürüyor.

Süreklilik ve toplumsal güven:

Yetkililer denetimlerin yalnızca ders başlangıç ve bitiş saatleriyle sınırlı kalmadığını, gün boyunca devam ettiğini vurguluyor. Amaç, öğrencilerin huzur ve güvenliğini sağlamak ve veliler ile okul yönetimlerinin güven duygusunu pekiştirmek. Emniyet kaynakları uygulamaların kararlılıkla sürdürüleceğini bildiriyor.

BİLECİK’TE OKUL ÇEVRELERİNDE SIKI DENETİM

BİLECİK’TE OKUL ÇEVRELERİNDE SIKI DENETİM

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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