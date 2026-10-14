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Okul servislerinde güvenlik bilinci ladik'te güçlendirildi

Ladik'te jandarma, trafik polisi ve İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle okul servis şoförlerine trafik güvenliği ve güncel mevzuat eğitimi verildi.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 12:22

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Okul servislerinde güvenlik bilinci ladik'te güçlendirildi

Toplantı düzenlendi:

Samsun’un Ladik ilçesinde, okul servis araçları şoförlerine yönelik bir bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya, Ladik İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Uğur Menekşe başkanlık etti; jandarma ve trafik polisi ekipleri de hazır bulundu. Etkinlikte servis taşımacılığının güvenli ve mevzuata uygun yürütülmesi ana hedef olarak vurgulandı.

Ele alınan başlıca konular:

Toplantıda, okul servis araçlarının çalışma esasları ve sürücülerin yasal sorumlulukları detaylı biçimde ele alındı. Özellikle hız sınırlarına uyulması, emniyet kemeri kullanımının sağlanması ve öğrencilerin güvenli iniş-binişlerinin temin edilmesi konuları öne çıktı. Ayrıca servis araçlarına ilişkin trafik kurallarına riayet edilmesinin önemi tekrarlandı.

İlgili yetkililer, sürücülere seyre halindeyken cep telefonu kullanmamaları, belirlenen yolcu kapasitesinin aşılmaması ve okul giriş-çıkış saatlerinde ekstra dikkat gösterilmesi gerektiğini hatırlattı. Bu uyarılar, olası riskleri azaltma ve öğrenci güvenliğini artırma amacı taşıdı.

Uygulama ve denetim vurgusu:

Toplantıda servis araçlarının düzenli bakım ve kontrollerinin yapılması ile gerekli belge ve donanımların eksiksiz bulundurulması gerektiği belirtildi. Katılımcılar, mevzuata uygunluğun sağlanmasının sadece cezai bir zorunluluk değil, aynı zamanda öğrencilerin can güvenliği açısından temel bir gereklilik olduğunu ifade etti.

Değerlendirmelerin ardından sona eren bilgilendirme toplantısının, ladik ilçesinde okul servis taşımacılığında farkındalığı artırma ve uygulamada standardizasyon sağlama amacı taşıdığı bildirildi.

LADİK İLÇESİNDE OKUL SERVİS ARAÇLARI ŞOFÖRLERİNE YÖNELİK TRAFİK GÜVENLİĞİ VE GÜNCEL MEVZUAT...

LADİK İLÇESİNDE OKUL SERVİS ARAÇLARI ŞOFÖRLERİNE YÖNELİK TRAFİK GÜVENLİĞİ VE GÜNCEL MEVZUAT BİLGİLENDİRME TOPLANTISI DÜZENLENDİ.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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