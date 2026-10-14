Buluşma: SUBÜ'de İtalya ve Polonya'dan akademisyenler mesleki eğitimi dijital dönüşüme taşıdı

SUBÜ ev sahipliğinde uluslararası hareketlilik gerçekleşti:

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ), Avrupa Birliği destekli Erasmus+ KA210-VET programı çerçevesinde yürütülen Transforming VET Through Artificial Intelligence and Internet of Things (AIVETIOT) projesinin Türkiye hareketliliğine ev sahipliği yaptı. Etkinliğe İtalya ve Polonya’dan gelen akademisyen ve öğrenciler ile SUBÜ’lü akademisyenler katıldı. Projenin amacı, mesleki eğitimde dijital dönüşümü hızlandırmak ve eğitim-öğretimde yapay zeka ile Nesnelerin İnterneti (IoT) uygulamalarını yaygınlaştırmaktır.

Eğitim programı ve uygulamalı atölyeler:

Programı SUBÜ adına Dr. Öğretim Üyesi Ali Kırksekiz ve Öğretim Görevlisi Dr. Mehmet Yıldız yürüttü. Eğitimler kapsamında Uzman İsmail Yıldız yapay zeka ve mesleklerin dönüşümünü, Doç. Dr. Ali Furkan Kamanlı yapay zeka ile drone uygulamalarını anlattı. Dr. Öğretim Üyesi Kubilay Han ile Araştırma Görevlisi Sinan Çobaner üç boyutlu yazıcı atölyeleri düzenlerken, Dr. Öğretim Üyesi Musa Balta siber güvenlik eğitimleri verdi. Katılımcılar ayrıca Dr. Öğretim Üyesi Bahadır Salmankurt rehberliğinde yürütülen grup çalışmalarında pratik çözümler geliştirdi.

Teknik geziler ve uygulama odaklı çalışmalar:

Hareketlilik sadece sınıf içi eğitimlerle sınırlı kalmadı; katılımcılar SUBÜ’nün uygulamalı eğitim vizyonunu görmek üzere Teknoloji Yarışmaları Koordinatörlüğü, Milli Teknoloji Atölyeleri ve SUBÜ Stüdyolarına teknik geziler gerçekleştirdi. Laboratuvar ve atölye çalışmaları, proje ortakları arasındaki bilgi alışverişini güçlendirirken, öğrenciler için gerçek dünya uygulamalarına erişim sağladı.

Etkinlik, mesleki eğitimin dijital araçlar ve iş birlikçi yöntemlerle nasıl zenginleştirilebileceğine dair somut örnekler sundu ve uluslararası iş birliğinin sürekli hale getirilmesine yönelik adımların atılmasına zemin hazırladı.

İTALYA İLE POLONYA'DAN GELEN AKADEMİSYEN VE ÖĞRENCİLER SUBÜ'DE BULUŞTU