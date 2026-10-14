Çocuklar elma bahçesinde tarımı öğreniyor: Niğde'de uygulamalı eğitim

Uygulamalı eğitimle tarıma ilk adım:

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi tarafından düzenlenen "Çocuklar Tarımla Tanışıyor" etkinliğinde ilkokul öğrencileri tarımsal üretim süreçlerini yerinde görme ve uygulama fırsatı buldu. Program kapsamında çocuklar, fakülte kampüsündeki elma bahçesine giderek dalından elma toplama deneyimi yaşadı.

Etkinlik sadece hasatla sınırlı kalmadı; öğrencilere bitkisel üretim aşamaları anlatılırken, hayvansal üretim süreçleri hakkında da bilgi verildi. Organizasyonda çocuklara yumurta ikramı yapılarak günlük yumurta tüketiminin büyüme ve gelişme üzerindeki faydalarına dikkat çekildi.

Eğitimin hedefleri ve dekanın açıklamaları:

Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Şekeroğlu, çocukların erken yaşta tarımla tanışmasının önemine vurgu yaptı. Şekeroğlu, "Bu etkinlikle çocuklarımıza tarımı sevdirmeyi, doğal üretim süreçlerini yakından tanıtarak sağlıklı yaşam bilinci kazandırmayı amaçlıyoruz. Fakültemiz, bölgesel sorunlara duyarlı ve bu sorunları önceliklendiren bir anlayışla çalışmalarını sürdürüyor. Biz de bu doğrultuda çocuklarımızın ve gençlerimizin doğaya, tarıma ve hayvansal üretime karşı daha duyarlı olmalarını istiyoruz" dedi.

Şekeroğlu, düzenli aralıklarla benzer etkinlikler gerçekleştirdiklerini belirterek, "Çocuklar Tarımla Buluşuyor ve Gençler Tarımla Buluşuyor gibi etkinliklerle genç nesilleri üretim süreçleriyle bir araya getiriyoruz. Hedefimiz, doğaya saygılı, bitkisel ve hayvansal üretim süreçlerini bilen, üretimin öneminin farkında olan nesillerin yetişmesine katkı sunmak" ifadelerini kullandı.

Çocukların gözünden deneyim:

Etkinlik sırasında çocuklar, doğayla iç içe vakit geçirmenin yanı sıra tarımsal üretimin aşamalarını uygulamalı olarak görmenin memnuniyetini yaşadı. Öğrencilerin elma hasadına katılmasıyla program son buldu; katılımcılar hem üretim sürecine dair kavrayış geliştirdi hem de sağlıklı beslenme konusunda pratik bilgiler edindi.

Fakülte yetkilileri, bu tür uygulamalı etkinliklerin okul programlarını tamamlayıcı nitelikte olduğunu ve bölgedeki tarımsal farkındalığın artırılmasına katkı sağladığını belirtti. Etkinlikler, çocuklarda üretime ve doğaya karşı kalıcı bir ilgi uyandırmayı hedefliyor.

"ÇOCUKLAR TARIMLA TANIŞIYOR" ETKİNLİĞİNDE ÖĞRENCİLER, BİTKİSEL VE HAYVANSAL ÜRETİM SÜREÇLERİNİ YERİNDE İNCELEME FIRSATI BULDU.