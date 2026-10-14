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Okullarda eş zamanlı tatbikat: Sivas'ta deprem hazırlığı

13 Ekim'de Sivas'ta, okul öncesinden liseye kadar tüm kademelerde eş zamanlı 'Çök-Kapan-Tutun ve Tahliye' tatbikatı gerçekleştirildi.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 12:00

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Okullarda eş zamanlı tatbikat: Sivas'ta deprem hazırlığı

Okullarda eş zamanlı deprem tatbikatı yapıldı

13 Ekim Dünya Afet Risklerinin Azaltılması Günü kapsamında Sivas'ta tüm eğitim kademelerinde deprem tatbikatı uygulandı. Türkiye genelinde 81 ilde eş zamanlı düzenlenen etkinlik kapsamında, şehirdeki okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise kurumlarında senaryoya uygun hareket edildi.

Tatbikatın kapsamı:

Etkinlik, Çök-Kapan-Tutun ve Tahliye Tatbikatı formatında yürütüldü. Öğrenciler ve okul personeli, olası bir deprem anında nerelere sığınacakları, nasıl korunacakları ve düzenli tahliye yöntemlerini uygulamalı olarak tecrübe etti.

Tatbikat, Millî Eğitim Bakanlığı koordinasyonunda; Sivil Savunma Birimi ve MEB AKUB iş birliğiyle gerçekleştirildi. Uygulamalar sırasında okul yönetimleri acil durum planlarını aktardı ve personel ile öğrencilere yönlendirmelerde bulunuldu.

Amaç ve bilgilendirme:

Eğitimin temel hedefi, afet bilincini artırmak ve acil durumlara hazırlık düzeyini yükseltmektir. Tatbikat kapsamında yapılan bilgilendirmelerde, kriz anında alınacak basit ama hayati önlemler vurgulandı ve katılımcıların soğukkanlı davranma becerileri güçlendirildi.

Okullarda düzenli yapılan bu tür uygulamalar, güvenlik kültürünün yerleşmesine katkı sağlarken öğrencilerin ve eğitim çalışanlarının olası afetlere karşı farkındalığını artırıyor. Sivas'taki tatbikat da bu yaklaşımın bir parçası olarak planlı şekilde tamamlandı.

SİVAS’TA TÜM OKULLARDA DEPREM TATBİKATI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

SİVAS’TA TÜM OKULLARDA DEPREM TATBİKATI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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