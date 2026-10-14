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Vatandaş odaklı iletişim için disleksi eğitimi: 150 personele ulaşıldı

Manisa Büyükşehir, 1-8 Ekim Disleksi Farkındalık Haftası'nda 150 personele Akademi Disleksi uzmanlarının verdiği eğitimle disleksi farkındalığını artırdı.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 12:49

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Vatandaş odaklı iletişim için disleksi eğitimi: 150 personele ulaşıldı

Manisa Büyükşehir Belediyesi'nde disleksi semineri

Manisa Büyükşehir Belediyesi, 1-8 Ekim Disleksi Farkındalık Haftası kapsamında personelinin disleksi konusundaki farkındalığını artırmak amacıyla bir eğitim semineri düzenledi. Etkinliğe 150 personel katıldı ve eğitim belediyenin hizmet sunduğu vatandaşlarla iletişimde daha duyarlı bir yaklaşım benimsenmesi hedefiyle gerçekleştirildi.

Eğitim, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ile İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda yapıldı. Semineri Akademi Disleksi Kurucusu Gülhan Gökçe ve Eğitim Koordinatörü Ayşegül Helvacı verdi.

Eğitimde ele alınan başlıklar:

Seminerde disleksinin temel özellikleri, disleksiye ilişkin doğru bilinen yanlışlar ve günlük iletişimde dikkat edilmesi gereken noktalar ayrıntılı şekilde ele alındı. Katılımcılara, farklı ihtiyaçları olan vatandaşlarla nasıl daha etkili ve anlayışlı iletişim kurulacağına yönelik pratik bilgiler aktarıldı.

Amaç ve sürdürülen çalışmalar:

Eğitimle belediye personelinin disleksi konusundaki bilgi düzeyinin yükseltilmesi ve hizmet sunumunda duyarlılığın artırılması amaçlandı. Manisa Büyükşehir Belediyesi, personelin mesleki gelişimini destekleyen benzer eğitim çalışmalarını sürdürerek vatandaşlara sunulan hizmetlerin niteliğini artırmayı hedefliyor.

1-8 EKİM DİSLEKSİ FARKINDALIK HAFTASI KAPSAMINDA DÜZENLENEN SEMİNERE 150 PERSONEL KATILDI....

1-8 EKİM DİSLEKSİ FARKINDALIK HAFTASI KAPSAMINDA DÜZENLENEN SEMİNERE 150 PERSONEL KATILDI. EĞİTİMDE DİSLEKSİNİN ÖZELLİKLERİ, DOĞRU BİLİNEN YANLIŞLAR VE İLETİŞİMDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER ANLATILDI.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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