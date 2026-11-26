OTİS projesi hayata geçirildi:

Elazığ İl Milli Eğitim Müdürlüğü, ortaöğretim öğrencilerinin akademik başarılarını artırmak ve okul dışı etkinliklere katılımlarını teşvik etmek amacıyla Okul Tabanlı İzleme Sistemi (OTİS) projesini hayata geçirdi. Proje, öğrencilerin gelişim süreçlerinin bütüncül bir yaklaşımla izlenmesini sağlamayı amaçlıyor.

Projenin hedefleri:

OTİS ile öğrencilerin sadece ders başarısı değil; sosyal, kültürel, bilimsel ve sportif alanlardaki gelişimleri de sistematik olarak takip edilecek. Sistem, eğitimde fırsat eşitliğinin daha etkin değerlendirilmesine, okul içi başarı odaklı çalışmaların güçlendirilmesine ve eğitim süreçlerinin daha etkin biçimde değerlendirilmesine olanak tanımayı hedefliyor.

Toplantılar ve uygulama süreci:

Proje çerçevesinde düzenlenen toplantılar, Ortaöğretim Şube Müdürü Mustafa Atilla başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantılarda okul müdürleri ve rehber öğretmenlerin katılımıyla, öğrencilerin akademik gelişimlerinin yakından takip edilmesi ve izleme yöntemlerinin uygulanması konuları ele alındı.

Uygulama aşamasında okulların kendi iç raporlama mekanizmalarını OTİS ile uyumlu hale getirmesi ve rehberlik hizmetlerinin sürece entegre edilmesi planlanıyor. Böylece öğrencilerin bireysel ihtiyaçlarına daha hızlı müdahale edilmesi ve gelişimlerine yönelik destekleyici adımların zamanında atılması amaçlanıyor.

Elazığ İl Milli Eğitim Müdürlüğü, projenin düzenli takibiyle okullarda başarıyı artırmayı ve öğrencilerin çok yönlü gelişimini desteklemeyi hedefliyor.

PROJE ÇERÇEVESİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN TOPLANTI, ORTAÖĞRETİM ŞUBE MÜDÜRÜ MUSTAFA ATİLLA BAŞKANLIĞINDA, OKUL MÜDÜRLERİ VE REHBER ÖĞRETMENLERİN KATILIMIYLA DÜZENLENDİ.