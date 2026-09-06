Okula aç giden çocuklarda odak kaybı ve obezite riski artıyor

Okula aç gitmek öğrenmeyi ve kilo kontrolünü etkiliyor:

Uzmanlar, okul çağındaki çocukların güne mutlaka kahvaltıyla başlaması gerektiğini vurguluyor. Kahvaltı yapmadan okula giden çocukların gün içinde daha yorgun ve halsiz olduğu, derslere odaklanmakta zorlandığı belirtiliyor. Bu durum hem akademik performansı etkileyebiliyor hem de çocukların gün boyunca şekerli ve paketli gıdalara yönelmesine neden olarak obezite riskini yükseltebiliyor.

Medicana Konya Hastanesi Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Dyt. Merve Sena Nazlı, gece boyunca süren açlık sonrası kahvaltı yapılmaması halinde çocukların enerji seviyesinin düştüğünü, bunun da dikkat ve öğrenme süreçlerini olumsuz etkilediğini ifade ediyor. Nazlı, kahvaltının sadece öğün olmakla kalmayıp çocukların günlük besin tercihlerini ve kilo kontrolünü doğrudan etkilediğini belirtiyor.

Uzman önerileri ve pratik kahvaltı seçenekleri:

Dyt. Merve Sena Nazlı, ailelere pratik ama besleyici kahvaltı seçenekleri hazırlamalarını öneriyor. Nazlı, "Güne kahvaltıyla başlayan çocukların okul başarısı da aynı ölçüde artmış gözüküyor" diyerek, kahvaltının bilişsel performansla bağlantısına dikkat çekiyor. Hazırlaması zor görünen kahvaltılar için basit öneriler öneriyor: bir adet yumurta (haşlanmış, omlet veya menemen), peynir grubu, sevdiği ekmek, birkaç parça domates ve biber ile bir meyve gibi küçük ama dengeli kombinasyonların yeterli olabileceğini söylüyor.

Uzman, hazır sürülebilir çikolata gibi ürünler yerine bal, pekmez gibi doğal enerji kaynaklarının tercih edilmesinin daha uygun olduğunu vurguluyor. Ayrıca peynir ve süt grubunun kalsiyum içeriği ile çocukların boy gelişimine katkı sağladığına dikkat çekiyor.

Kahvaltı eksikliğinin obeziteye etkisi:

Nazlı, kahvaltı alışkanlığı olmayan çocuklarda sıkça görülen simit ve poğaça gibi basit karbonhidrat ağırlıklı öğünlerin uzun vadede karın bölgesi yağlanması ve hatta karaciğer yağlanmasına katkıda bulunabileceğini belirtiyor. Bu tür beslenme örüntülerinin çocukluk çağında obeziteyi artırdığı; dolayısıyla kahvaltının hem kısa vadeli enerji ve dikkat için hem de uzun vadeli kilo kontrolü açısından kritik olduğu ifade ediliyor.

Çalışma hayatı yoğun aileler için de Nazlı pratik çözümler öneriyor: hızlı hazırlanabilen bir yumurta, birkaç dilim peynir, zeytin ve meyve ile sağlıklı bir kahvaltının mümkün olduğu, böylece çocukların okula daha tok ve dengeli besin alımıyla gidebileceği hatırlatılıyor. Nazlı son olarak, "Kahvaltı oldukça önemli" ve "Herkese çok başarılı bir eğitim dönemi diliyorum" diyerek aileleri bu alışkanlığı kazandırmaya teşvik ediyor.

MEDİCANA KONYA HASTANESİ BESLENME VE DİYETETİK UZMANI DYT. MERVE SENA NAZLI