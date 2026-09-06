Dolar 48,4143 +0,00%
Euro 56,2640 -0,07%
Bist 14.012,42 +0,57%
Altın Gram 6.968,07 -1,39%
EUR/USD 1,1621 -0,08%
Brent Petrol 96,28 +0,80%
--°

Okula aç giden çocuklarda odaklanma ve obezite riski artıyor

Uzmanlar, kahvaltı yapmadan okula giden çocukların yorgun ve dikkati dağınık olduğunu; şekerli atıştırmalıklarla obezite riskinin arttığını belirtiyor.

GİRİŞ: 06 Eylül 2026 - 11:15

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Okula aç giden çocuklarda odaklanma ve obezite riski artıyor

Kahvaltının okul başarısına etkisi:

Medicana Konya Hastanesi Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Dyt. Merve Sena Nazlı, okul çağındaki çocukların güne mutlaka kahvaltıyla başlaması gerektiğini vurguluyor. Gece boyunca süren açlık sonrası kahvaltı yapmadan okula giden çocukların daha yorgun ve halsiz olabildiğini, bunun da derslere odaklanmayı zorlaştırdığını ifade ediyor. Yapılan çalışmalarda güne kahvaltıyla başlayan çocukların okul başarısında artış gözlendiği belirtiliyor.

Nazlı, kahvaltının yalnızca enerji sağlamakla kalmayıp çocukların dikkat ve öğrenme kapasitesini doğrudan etkilediğini söylüyor. Okula aç giden çocuklar gün içinde hem daha sık acıkıyor hem de paketli ve şekerli atıştırmalıklara yönelme eğiliminde bulunuyor; bu durum hem kısa vadede konsantrasyonu bozuyor hem de uzun vadede kilo kontrolünü olumsuz etkiliyor.

Pratik ve besleyici kahvaltı önerileri:

Uzman, ailelerin karmaşık hazırlıklara gerek duymadan hızlı ama sağlıklı seçenekler sunabileceğini belirtiyor. Kahvaltıda tercih edilmesi gerekenler arasında yumurta (haşlanmış, menemen veya omlet şeklinde), peynir, zeytin, sevdiği ekmek türü, domates, biber ve bir parça meyve yer alıyor. Nazlı, süt içine karıştırılan hazır ürünler veya sürülebilir çikolata yerine enerji sağlayıcı olarak bal ve pekmez gibi doğal seçeneklerin tercih edilebileceğini öneriyor.

Ailelerin yoğun programları nedeniyle 'kahvaltı hazırlamaya fırsatımız olmuyor' demesinin sık karşılaşılan bir durum olduğunu söyleyen Nazlı, basit bir çözümün bir yumurta ve bir parça peynir ile çocukların hızlıca beslenebileceğini vurguluyor. Bu tür pratik uygulamalar hem sabah enerjisini sağlar hem de gün içinde sağlıksız atıştırmalıklara yönelmeyi azaltır.

Kahvaltı eksikliğinin sağlık riskleri:

Beslenme uzmanı, kahvaltı alışkanlığı olmayan çocuklarda sık tüketilen simit ve poğaça gibi basit karbonhidratların obeziteyi tetiklediğini belirtiyor. Bu tür beslenme biçimi karın bölgesindeki yağlanmayı artırabilir ve maalesef çocuklarda karaciğer yağlanmasına yol açabilir. Kahvaltı yapmanın aynı zamanda kilo kontrolüne yardımcı olduğunu, tok başlayan çocukların şekerli ve paketli gıdalara daha az yöneldiğini ekliyor.

Nazlı, ailelere hem okul başarısını desteklemek hem de obezite riskini azaltmak için çocuklarına dengeli ve sevilecek biçimde hazırlanmış kahvaltılar sunmalarını tavsiye ediyor ve yeni eğitim dönemi için başarılı bir süreç diliyor.

Kahvaltı yapmadan okula giden çocuklarda obezite riski artıyor, derslere odaklanmak zorlaşıyor

Kahvaltı yapmadan okula giden çocuklarda obezite riski artıyor, derslere odaklanmak zorlaşıyor

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Gökyüzü şöleni Simav’da şekillendi: havacılık festivali renkli gösterilere sahne...
images

Girne limanında ailelere 7/24 psikososyal destek seferberliği
images

Göl kıyısında incir şenliği: üreticiyle buluşan 12. Akçalar festivali
images

başakşehir millet bahçesi'nde kadın ve aile festivali başladı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Canlı yayın sırasında kapı çalınca yakalandı, hakkında 64 yıl 6 ay hapis cezası var

Gökyüzü şöleni Simav’da şekillendi: havacılık festivali renkli gösterilere sahne oldu

Orta vadeli programla ekonomik istikrar ve büyümeye odak

Teşikan yaylası'nda suyun paylaşımı için muhtarlar uyarıda bulundu

TREND HABERLER

İstanbul'da av yasağının bitmesiyle sezonun ilk ağları indirildi

Kırıkkale'de alkollü ve ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kaza: aynı aileden 4 yaralı

İran misilleme adımını büyüttü: Erbil'deki ABD hedefleri vuruldu iddiası

Park halindeki otomobil alt yola yuvarlandı: sürücü yaşamını yitirdi

Ümraniye'de gece yarısı zincirleme kaza: Şile otoyolu trafiği kilitlendi

Fenerbahçe derbi öncesi Şükrü Saracoğlu'na ulaştı

Çorum’da husumet sokakta bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 yaralı, 2 gözaltı

Uygulama üzerinden çağrılan sürücünün ateşi: Esenyurt'ta polis memuru şehit oldu