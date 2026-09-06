Okula aç giden çocuklarda odaklanma ve obezite riski artıyor

Kahvaltının okul başarısına etkisi:

Medicana Konya Hastanesi Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Dyt. Merve Sena Nazlı, okul çağındaki çocukların güne mutlaka kahvaltıyla başlaması gerektiğini vurguluyor. Gece boyunca süren açlık sonrası kahvaltı yapmadan okula giden çocukların daha yorgun ve halsiz olabildiğini, bunun da derslere odaklanmayı zorlaştırdığını ifade ediyor. Yapılan çalışmalarda güne kahvaltıyla başlayan çocukların okul başarısında artış gözlendiği belirtiliyor.

Nazlı, kahvaltının yalnızca enerji sağlamakla kalmayıp çocukların dikkat ve öğrenme kapasitesini doğrudan etkilediğini söylüyor. Okula aç giden çocuklar gün içinde hem daha sık acıkıyor hem de paketli ve şekerli atıştırmalıklara yönelme eğiliminde bulunuyor; bu durum hem kısa vadede konsantrasyonu bozuyor hem de uzun vadede kilo kontrolünü olumsuz etkiliyor.

Pratik ve besleyici kahvaltı önerileri:

Uzman, ailelerin karmaşık hazırlıklara gerek duymadan hızlı ama sağlıklı seçenekler sunabileceğini belirtiyor. Kahvaltıda tercih edilmesi gerekenler arasında yumurta (haşlanmış, menemen veya omlet şeklinde), peynir, zeytin, sevdiği ekmek türü, domates, biber ve bir parça meyve yer alıyor. Nazlı, süt içine karıştırılan hazır ürünler veya sürülebilir çikolata yerine enerji sağlayıcı olarak bal ve pekmez gibi doğal seçeneklerin tercih edilebileceğini öneriyor.

Ailelerin yoğun programları nedeniyle 'kahvaltı hazırlamaya fırsatımız olmuyor' demesinin sık karşılaşılan bir durum olduğunu söyleyen Nazlı, basit bir çözümün bir yumurta ve bir parça peynir ile çocukların hızlıca beslenebileceğini vurguluyor. Bu tür pratik uygulamalar hem sabah enerjisini sağlar hem de gün içinde sağlıksız atıştırmalıklara yönelmeyi azaltır.

Kahvaltı eksikliğinin sağlık riskleri:

Beslenme uzmanı, kahvaltı alışkanlığı olmayan çocuklarda sık tüketilen simit ve poğaça gibi basit karbonhidratların obeziteyi tetiklediğini belirtiyor. Bu tür beslenme biçimi karın bölgesindeki yağlanmayı artırabilir ve maalesef çocuklarda karaciğer yağlanmasına yol açabilir. Kahvaltı yapmanın aynı zamanda kilo kontrolüne yardımcı olduğunu, tok başlayan çocukların şekerli ve paketli gıdalara daha az yöneldiğini ekliyor.

Nazlı, ailelere hem okul başarısını desteklemek hem de obezite riskini azaltmak için çocuklarına dengeli ve sevilecek biçimde hazırlanmış kahvaltılar sunmalarını tavsiye ediyor ve yeni eğitim dönemi için başarılı bir süreç diliyor.

Kahvaltı yapmadan okula giden çocuklarda obezite riski artıyor, derslere odaklanmak zorlaşıyor