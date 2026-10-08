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Okulda çamaşır suyu iddiası: Uzunköprü'de öğrenciler hastaneye kaldırıldı

Uzunköprü'de Atatürk Ortaokulu'nda çamaşır suyundan etkilendiği iddia edilen 6-7 öğrenci ambulansla hastaneye kaldırıldı; hepsi aynı gün taburcu edildi.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 19:08

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Okulda çamaşır suyu iddiası: Uzunköprü'de öğrenciler hastaneye kaldırıldı

Uzunköprü Atatürk Ortaokulu'nda çamaşır suyu iddiası

Edirne'nin Uzunköprü ilçesindeki Atatürk Ortaokulunda bazı öğrencilerin çamaşır suyundan etkilendiği iddiası üzerine okul yönetimi ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Olayın ardından okuldakilerin ihbarı üzerine sağlık ekipleri müdahale etti.

Tedavi ve sağlık durumu:

İddialara göre, etkilendiği belirtilen 6-7 öğrenci ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan müdahalenin ardından öğrencilerin tamamı aynı gün içerisinde taburcu edildi; sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Olayın incelenmesi:

Konuyla ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldığı belirtildi. Okul ve sağlık kurumlarının yürüttüğü çalışmanın sonuçları, yapılacak resmi açıklamalarla paylaşılacak.

EDİRNE’NİN UZUNKÖPRÜ İLÇESİNDE BİR OKULDA BAZI ÖĞRENCİLERİN ÇAMAŞIR SUYUNDAN ETKİLENDİĞİ İDDİA...

EDİRNE’NİN UZUNKÖPRÜ İLÇESİNDE BİR OKULDA BAZI ÖĞRENCİLERİN ÇAMAŞIR SUYUNDAN ETKİLENDİĞİ İDDİA EDİLDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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