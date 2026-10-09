Okulda panik: Kestel'de boğazı tahriş eden gaz iddiası sonrası inceleme

olayın gelişimi:

Bursa’nın Kestel ilçesindeki Şehit Mustafa Kurt Ortaokulunda bazı öğrencilerin boğazlarının tahriş olduğu yönündeki iddia, okulda paniğe yol açtı. Rahatsızlandığını söyleyen öğrenciler durumu öğretmenlerine bildirdi; okul yönetiminin ihbarı üzerine sağlık ekipleri ile birlikte AFAD ekipleri bölgeye sevk edildi. Olay sırasında okul çevresindeki hareketlilik güvenlik kameralarına yansıdı.

ekiplerin incelemesi:

Bölgeye ulaşan AFAD ve itfaiye ekipleri okul ve çevresinde kapsamlı bir inceleme yaptı. Yapılan ölçümler ve kontroller sonucunda, ekipler herhangi bir gaz kaçağına rastlamadı. Okul yönetimi, güvenlik ve öğrencilerin sağlığı için tedbir amacıyla eğitime ara verdirirken, ekiplerin bulguları olayın fiziksel bir sızıntı kaynaklı olmadığını gösterdi.

hastane süreci ve soruşturma:

Rahatsızlandığını belirten öğrencilerden çok sayıda kişi tedbir amaçlı sağlık kontrolleri için hastaneye götürüldü. Hastaneye sevk edilen çocuklarda yapılan değerlendirmelerde zehirlenme veya gaz maruziyetine ilişkin bir bulguya rastlanmadığı bildirildi. Olayın ilk olarak birkaç öğrenci arasında başladığı, daha sonra diğerlerine yayılarak panik oluşturduğu kaydedildi. Yetkililer olayla ilgili tahkikat başlattı ve öğrenciler ile okul personelinden alınan bilgiler doğrultusunda sürecin aydınlatılacağı belirtildi.

Okul çevresindeki hareketlilik ve müdahale anları, güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerle kayıt altına alındı; yetkililer, benzer durumların önlenmesi için okulların acil durum prosedürlerinin gözden geçirileceğini ifade etti.

BURSA’DA OKULDA GAZ PANİĞİ… YÜZLERCE ÖĞRENCİ ZEHİRLENME ŞÜPHESİYLE HASTANEYE SEVK EDİLDİ, EĞİTİME ARA VERİLDİ