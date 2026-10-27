Okullar hayatını kaybeden öğrencilerin isimleriyle anılıyor

Kahramanmaraş'ta geçtiğimiz 15 Nisan'da gerçekleşen okul saldırısında yaşamını yitiren öğrenciler ve öğretmenin isimleri, kentteki bazı okulların adlarına verildi. Karar, anma ve hatırlama amacıyla alındı.

Hangi okulların adı değişti:

Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu'nun adı Belinay Nur Boyraz Ortaokulu olarak değiştirildi. Nur Pakdil Ortaokulunun yeni adı Şuranur Sevgi Kazıcı Ortaokulu oldu. Binevler Ortaokulu Bayram Nabi Şişik Ortaokulu adını alırken, Yunus Emre Ortaokulunun adı Yusuf Tarık Gül Ortaokulu olarak değiştirildi.

Tarih ve bilanço:

Olayın yaşandığı 15 Nisan tarihinde saldırıda 9 öğrenci ve 1 öğretmen hayatını kaybetmişti. Okulların isimlendirilmesi, kent hafızasında bu kayıpların anılmasına yönelik somut bir adım olarak kayda geçti.

KAHRAMANMARAŞ’TA OKUL SALDIRISINDA HAYATINI KAYBEDEN ÖĞRENCİLERİN İSİMLERİ, KENTTEKİ BAZI OKULLARA VERİLDİ.