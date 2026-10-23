Okullarda acil müdahale hızlanıyor: 61 öğretmene 'Okul Acil' yüklendi

çalışmanın kapsamı:

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, okullarda güvenliğin artırılması ve eğitim kurumlarıyla iş birliğinin güçlendirilmesi amacıyla yürütülen 'Birlikte Güvenli Gelecek' projesi kapsamında Edebali Ortaokulu, Atatürk İlkokulu ile TOKİ İlkokulu ve Ortaokulunda görev yapan 61 öğretmene bilgi verdi.

Okul yönetimleriyle yapılan görüşmelerde güvenlik uygulamaları, okul çevresi koordinasyonu ve olası risklere karşı alınabilecek önlemler hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Hayat 112 ve Okul Acil tanıtımı:

Program çerçevesinde Hayat 112 uygulaması tanıtıldı; uygulama içindeki 'Okul Acil' arayüzü öğretmenlerin telefonlarına kurulup kullanımı gösterildi. Polis ekipleri, öğretmenlere arayüzün işleyişi ve acil durum bildirimi süreçleri hakkında pratik bilgiler sundu.

beklenen etkiler:

Çalışmayla hedeflenen, okullarda güvenliğin güçlendirilmesi, kurumlar arası iletişimin artırılması ve acil durumlara daha hızlı müdahale edilmesidir. Proje kapsamında yapılan bilgilendirme ve uygulama yüklemeleri, okullarda koordinasyon ve müdahale sürecinde zaman kazandırmayı amaçlıyor.

61 ÖĞRETMENİN TELEFONUNA ‘OKUL ACİL’ YÜKLENDİ