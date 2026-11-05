Otoyol takibi Arifiye gişelerinde sonlandı: 248 gram metamfetamin ele geçirildi

operasyon ve müdahale:
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen Sokaklar Güvende operasyonları kapsamında, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri gelen istihbarat üzerine harekete geçti. E.C. (34) adlı şahsın İstanbul'dan Sakarya'ya araçla uyuşturucu sevkiyatı yapacağı bilgisi üzerine şüpheli takip edildi ve Anadolu Otoyolu Arifiye gişelerinde düzenlenen operasyonla araç durduruldu.
ele geçirilen madde ve miktarı:
Araçta yapılan aramalarda 248 gram metamfetamin ele geçirildi. Maddeler, ekiplerce kayıt altına alınarak delil niteliğiyle emniyete götürüldü ve soruşturma süreçleri başlatıldı.
soruşturma ve adli süreç:
Gözaltına alınan E.C., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay, bölgede uyuşturucuyla mücadele kapsamındaki çalışmaların devamı niteliğinde değerlendirildi.
SAKARYA'DA POLİS EKİPLERİNCE DÜZENLENEN UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA, İSTANBUL'DAN KENTE UYUŞTURUCU GETİREN ARAÇ ANADOLU OTOYOLU ARİFİYE GİŞELERİNDE DURDURULDU.
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