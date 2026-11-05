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Samsun'da bowling salonu önünde araç çarpıştı, bir kişi yaralandı

Samsun İlkadım'da Cedit Mahallesi'nde hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı. Hafif ticari araçtaki bir kişi ambulansla Samsun Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 19:45

GÜNCELLEME: 05 Kasım 2026 - 19:51

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Samsun'da bowling salonu önünde araç çarpıştı, bir kişi yaralandı

kazanın meydana geliş biçimi:

Samsun'un İlkadım ilçesinde, Cedit Mahallesi'nde bulunan bowling salonu önünde 55 ANB 248 plakalı hafif ticari araç ile 55 ACP 549 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araçta bulunan bir kişi yaralandı.

müdahale ve hastaneye sevk:

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya müdahale etti ve ambulansla Samsun Şehir Hastanesi'ne kaldırdı.

kazaya ilişkin inceleme:

İlçe emniyet birimleri kazayla ilgili inceleme başlattı. Yetkililer, kazanın nedenine ilişkin değerlendirmeyi sürdürüyor.

SAMSUN’UN İLKADIM İLÇESİNDE HAFİF TİCARİ ARAÇ İLE OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU 1 KİŞİ...

SAMSUN’UN İLKADIM İLÇESİNDE HAFİF TİCARİ ARAÇ İLE OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU 1 KİŞİ YARALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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