okullarda güvenlik bilinci artırıldı: 380 öğrenci ve öğretmene eğitim verildi

Erzincan'da liselerde kapsamlı güvenlik bilgilendirmesi

Erzincan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki üç lisede öğrenim gören 380 öğrenci ve öğretmene yönelik bir dizi güvenlik bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirdi. Etkinlikler, Çocuk Şube Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlendi.

eğitimin organizasyonu ve katılımcılar:

Eğitimler, Asayiş Şube Müdürlüğü ile Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü personelinin katkılarıyla; 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi, Mustafa Doğan Anadolu Lisesi ve Ertuğrulgazi Anadolu Lisesinde uygulandı. Program öğrenci ve öğretmenlerin erişimine uygun, okullara yönelik bir yaklaşımla planlandı.

eğitim içeriği ve amaç:

Gerçekleştirilen bilgilendirmede öğrencilere kişisel güvenlik ve suçtan korunma yöntemleri, okul polisinin görevleri, güvenli internet kullanımı, siber güvenlik ile hırsızlık ve dolandırıcılık konularında detaylı bilgiler verildi. Faaliyetin temel hedefi, öğrencilerin güvenlik farkındalığını artırmak ve karşılaşabilecekleri risklere karşı daha bilinçli hareket etmelerini sağlamaktır.

Emniyet yetkilileri, bu tür eğitimlerin düzenli olarak sürdürülmesinin önemine dikkat çekti ve okul ile aile iş birliğinin güçlendirilmesinin risklerin azaltılmasında etkili olacağını belirtti.

ERZİNCAN EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ TARAFINDAN 3 LİSEDE ÖĞRENİM GÖREN 380 ÖĞRENCİ VE ÖĞRETMENE YÖNELİK GÜVENLİK BİLGİLENDİRME FAALİYETİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ