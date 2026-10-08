Okullarda güvenlik güçlendiriliyor: Muratlı’da bahçe görevlilerine uygulamalı eğitim

Eğitimin amacı ve katılımcılar:

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde, Muratlı Kültür Merkezi Konferans Salonunda gerçekleştirilen programda ilçe genelindeki okul bahçe görevlileri bir araya geldi. Eğitime, Muratlı İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Öz ile görevli emniyet personeli katıldı. Programın ana hedefi, okul çevrelerinde güvenliğin artırılması ve görevlilerin olay anındaki doğru yaklaşım ve bildirim mekanizmalarına hakim olmasıydı.

Yetki ve sorumlulukların netleştirilmesi:

Muratlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin verdiği eğitimde görevlilerin rol ve sorumlulukları ayrıntılı şekilde ele alındı. Okul yerleşkesinin fiziki sınırları içinde yapılacak gözetim, giriş-çıkış kontrolleri ve izinsiz giriş tespitinde doğrudan müdahale yerine öncelikle okul yönetimi ve ilgili acil hatlarla iletişime geçme yükümlülüğü vurgulandı. Bu çerçevede yetki sınırlarının bilinmesinin, hem öğrencilerin güvenliği hem de hukuki sorumlulukların yönetimi açısından önemi öne çıkarıldı.

Olay anında izlenecek adımlar ve delil korunması:

Eğitimde suç ve olay anında hareket tarzı üzerinde duruldu; katılımcılara 'Hiçbir şeye dokunmayın' kuralına bağlı kalınması gerektiği hatırlatıldı. Şüphelilerin eşkal ve tespit bilgilerinin doğru aktarılması, 112 Acil Çağrı Merkezi ve okul yetkilileriyle hızlı ve etkili iletişim kurulmasının önemi vurgulandı. Bu yaklaşımın olayın doğru ve hızlı yönetilmesine katkı sağlayacağı belirtildi.

Çocuklarla iletişim ve çevresel risklerin bildirimi:

Seminerde öğrenciyle iletişimde izlenecek yöntemler de işlendi. 'Güvenli Eğitim İletişimi' yaklaşımı doğrultusunda mahremiyet ve gelişim özelliklerine uygun davranılması gerektiği, sözlü ve davranışsal iletişimde dikkat edilmesi gereken noktalar anlatıldı. Ayrıca okul çevresindeki metruk binaların oluşturduğu risklerin tespiti halinde ilgili birimlere bildirilerek gerekli önlemlerin alınması gerektiği üzerinde duruldu.

El dedektörü eğitimi ve uygulamalı bölüm:

Programın uygulamalı kısmında el dedektörü kullanım usulleri, yetkilendirme protokolleri ve yasal sorumluluklar açıklandı. Cihazların doğru kullanılmasına ilişkin pratik uygulamalar yapılırken, personelin cihazların sınırlarını ve hangi durumlarda yetkili kolluk kuvvetlerine başvurulması gerektiğini bilmesi sağlandı.

Kapanış ve değerlendirme:

Eğitim, katılımcıların sorularının yanıtlanması ve güvenli eğitim ortamının sürdürülmesine yönelik karşılıklı temennilerle sona erdi. Program, okul güvenliğinin artırılmasına yönelik farkındalığın yükseltilmesi ve görev sınırlarının netleştirilmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendirildi.

Okullarda güvenlik üst seviyeye çıkarılıyor: Muratlı'da görevlilere uygulamalı eğitim