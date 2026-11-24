Van'da 24 Kasım öğretmenler günü etkinlikleri

Van'da 24 Kasım Öğretmenler Günü, sabah valilik önündeki Atatürk heykeline çelenk sunulmasıyla başladı. Törenler, Evliya Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinlikle sürdü. Program; saygı duruşu, İstiklal Marşı'nın okunması ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam etti.

Törenin akışı:

Etkinlik kapsamında göreve yeni başlayan öğretmenlerle emekli öğretmenlerin konuşmaları yer aldı. Katılımcılar, öğretmen ve öğrencilerin hazırladığı müzikal oratoryoyu ilgiyle izledi. Programın dikkat çeken anlarından biri, aday öğretmenlerin yemin töreniydi. Törene katılan Vali Ozan Balcı, emekli öğretmenlere hizmet şeref belgesi takdim etti.

Ödüller ve katılımcılar:

Program, daha önce yapılan yarışmalarda dereceye giren öğretmenlerin ödüllendirilmesiyle sona erdi. Etkinliğe, Van Valisi Ozan Balcı, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Yusuf Kenan Topcu, Van Cumhuriyet Başsavcısı Osman Kara, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mücahit Avkıran, İl Emniyet Müdürü Aytekin Canıtez, kurum amirleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Gün boyunca gerçekleşen törenler, eğitim camiasının mesleki bağlılığını ve toplumdaki saygınlığını vurguladı. Yemin töreni, şeref belgeleri ve ödül takdimleri, öğretmenliğin hem bireysel bir sorumluluk hem de toplumsal bir görev olarak görüldüğünün altını çizdi.

VAN’DA 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ DÜZENLENEN PROGRAMLA KUTLANDI.