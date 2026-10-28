Oltu'da 130 genç türküyle cumhuriyeti kutladı

Konserden öne çıkanlar:

Erzurum’un Oltu ilçesinde gerçekleştirilen Türk Halk Müziği Konseri, Cumhuriyet'in 103. yılı kutlamalarına renk kattı. Oltu Kaymakamlığı Konferans Salonu'nda düzenlenen geceye 130 öğrenci katılarak izleyicilere yoğun duygular ve kıdemli birikimi andıran sahne performansları sundu.

Öğrenciler yalnızca türküleri seslendirmekle kalmadı, aynı zamanda enstrümanları da kendileri çalarak performansın etkisini artırdı. Koro ve solo bölümlerde gençlerin teknik hakimiyeti ve sahne disiplinleri, salondaki davetlilerden sık sık alkış aldı.

katılımcılar ve performans detayları:

Programda Yusuf Ziya Bey Anadolu Lisesi, Oltu Anadolu Lisesi, Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu ve Oltu Halk Eğitimi Merkezi öğretmenleri ile öğrencileri sahne aldı. Birbirinden farklı türkü ve şarkıların yer aldığı repertuvar, genç yeteneklerin yorumuyla bütünleşti ve gece boyunca tempoda dalgalanmalar yaşayan, dinamik bir akış oluşturdu.

Konser, izleyicilere profesyonel koro deneyimini andıran anlar yaşatırken, yerel okul topluluklarının sahne çalışmasının ve müzikal eğitimlerinin somut bir göstergesi olarak değerlendirildi. Öğrencilerin özgüveni ve enstrüman hakimiyeti, gecenin dikkat çeken unsurları arasındaydı.

katılım, tebrik ve kapanış:

Programa Oltu Kaymakamı Mustafa Çelik, Oltu Belediye Başkanı Adem Çelebi, Oltu Garnizon Komutan Vekili Binbaşı Hüseyin Karadeniz ve Oltu İlçe Millî Eğitim Müdürü İlhami Şahin ile ilçe protokolü ve çok sayıda davetli katıldı. Konserin ardından Kaymakam Mustafa Çelik, Belediye Başkanı Adem Çelebi, Garnizon Komutan Vekili Binbaşı Yılmaz Uzun ve İlçe Millî Eğitim Müdürü İlhami Şahin sahne alan öğrenci ve öğretmenleri tebrik ederek emekleri için teşekkür etti.

Program, protokol üyeleri, öğretmenler ve öğrencilerin birlikte çektirdiği hatıra fotoğrafıyla sona erdi; gece, Cumhuriyet'in 103. yılına yakışır bir birliktelik ve kültürel paylaşım örneği olarak kayıtlara geçti.

ERZURUM’UN OLTU İLÇESİNDE CUMHURİYET’İN 103. YIL DÖNÜMÜ KUTLAMALARI KAPSAMINDA DÜZENLENEN TÜRK HALK MÜZİĞİ KONSERİ’NDE, 130 ÖĞRENCİ SAHNE ALARAK İZLEYENLERE UNUTULMAZ BİR AKŞAM YAŞATTI.