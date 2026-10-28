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Muğla valisi Akbıyık'tan cumhuriyetin 103. yılına birlik ve sorumluluk vurgusu

Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, Cumhuriyetin 103. yılı dolayısıyla yayımladığı mesajda birlik, bağımsızlık ve Cumhuriyeti gelecek nesillere taşıma sorumluluğunu vurguladı.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 10:55

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Muğla valisi Akbıyık'tan cumhuriyetin 103. yılına birlik ve sorumluluk vurgusu

Muğla valisi Akbıyık'tan cumhuriyetin 103. yılına birlik ve sorumluluk vurgusu

Vali Akbıyık'ın mesajında:

Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, Cumhuriyetin ilanının 103. yıl dönümü nedeniyle yayımladığı mesajda, 29 Ekim'in Muğla'da ve yurdun dört bir yanında büyük bir onur, coşku ve gururla idrak edildiğini belirtti.

Mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün başkomutanlığında yürütülen ve milletimizin fedakârlıklarıyla taçlanan İstiklal Mücadelesi'nin, Cumhuriyetin ilanıyla ebedileştiğini vurgulayan Akbıyık; devletin temel ilkesini, "Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir." sözüyle özetledi.

Cumhuriyetin anlamı ve sorumluluklarımız:

Vali Akbıyık, Cumhuriyetin milletin kendi kaderini tayin etme iradesinin somutlaşmış hâli olduğunu ifade etti. Mesajında, bağımsızlık ve hürriyet aşkının bugün de aynı inançla yaşatılması gerektiğini belirterek, geçmişin fedakârlıklarına atıf yaptı ve millî birlik ve beraberlik ruhunun önemine dikkat çekti.

Akbıyık, Cumhuriyeti ecdadın ağır bedellerle emanet ettiğini hatırlatarak, bu mirası korumanın ve ileriye taşımak için çalışmanın en temel görev olduğunu söyledi. Ülkenin her alanda yüceltilmesinin ve şanlı bayrağın daima en yükseklerde dalgalanmasının ortak sorumluluk olduğunu vurguladı.

Mesajını, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere vatan uğruna can veren aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi ise minnet ve şükranla yad ettiğini belirterek sürdüren Vali Akbıyık, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramının tüm muğlalı hemşehrilerine ve millete hayırlı olmasını diledi.

Son olarak Akbıyık, vatan sevgisiyle kenetlenerek omuz omuza yürümeye devam edileceğini ifade ederek, sevgi ve saygılarını sundu.

MUĞLA VALİSİ DR. İDRİS AKBIYIK, CUMHURİYET’İN İLANININ 103’ÜNCÜ YILI NEDENİYLE YAYIMLADIĞI...

MUĞLA VALİSİ DR. İDRİS AKBIYIK, CUMHURİYET’İN İLANININ 103’ÜNCÜ YILI NEDENİYLE YAYIMLADIĞI MESAJINDA, CUMHURİYET’İN İLANININ 103. YIL DÖNÜMÜNÜ, MUĞLA’DA VE YURDUN DÖRT BİR KÖŞESİNDE BÜYÜK BİR ONUR, COŞKU VE GURURLA İDRAK ETTİKLERİNİ AÇIKLADI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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