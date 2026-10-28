Odunpazarı'nda pazar alışverişinde yeni güvence: tartı kontrol noktası

Denetim uygulaması genişliyor:

Odunpazarı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, 5957 sayılı Kanun Pazar Uygulama Yönetmeliği kapsamında pazarlarda ölçü ve tartı aletlerinin hileli kullanımına karşı rutin denetimlerini sürdürüyor. Denetimlerin hedefi, tüketicinin güvenini pekiştirmek ve alışverişte adaleti sağlamak olarak açıklandı.

Tartı kontrol noktası ve uygulama:

Son denetim Emek Mahallesi Kapalı Pazar Yerinde gerçekleştirildi. Kapalı pazar alanında kurulan Tartı Kontrol Noktası sayesinde alışveriş yapan vatandaşlar satın aldıkları ürünleri yeniden tarttırarak kontrol etme imkânı buldu. Yapılan kontrollerde eksik gramaja rastlanmadı, satıcıların kullandığı ölçü aletlerinin mevzuata uygun olduğu görüldü.

Vatandaş memnuniyeti ve sürdürülebilirlik:

Uygulamadan memnuniyet duyan vatandaşlar, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ve zabıta ekiplerine teşekkür etti. Zabıta Müdürlüğü yetkilileri denetimlerin sadece Kapalı Pazar Yerleriyle sınırlı kalmayacağını; ilçedeki diğer pazarlarda da düzenli olarak devam edeceğini ve vatandaş haklarını korumaya yönelik kontrollerin aralıksız süreceğini vurguladı.

ODUNPAZARI BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, 5957 SAYILI KANUN PAZAR UYGULAMA YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA PAZARLARDA ÖLÇÜ VE TARTI ALETLERİNİN HİLELİ KULLANIMINA KARŞI DENETİMLERİNİ SÜRDÜRÜYOR.