Turgutlu'nun TURBELDAK ekibi Spil'in tarihi patikalarında yürüdü

Spil Dağı'nın tarihi patikalarında bir günlük doğa buluşması

Turgutlu Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesindeki Turgutlu Belediyesi Dağcılık Akademisi (TURBELDAK) hafta sonunda Spil Dağı eteklerinde bir yürüyüş düzenledi. Etkinlik, katılımcıları bölgenin tarihi izleriyle doğal güzelliklerini bir arada görme fırsatıyla buluşturdu.

rotanın tarihi ve doğal özellikleri:

Yürüyüş, Osmanlı döneminde kentin yakacak odun ihtiyacının karşılanmasında kullanılan Tarihi Oduncu Yolundan başladı. Katılımcılar çam ağaçlarının gölgesinde ilerleyerek orman havasını soludu, patikalar boyunca Spil'in bitki örtüsü ve topografik yapısını deneyimledi. Güzergâh üzerinde ilk durak Geyik Pınarı Çeşmesi olurken, rota Seyir Terası ve Bayraktepeyi kapsayacak şekilde devam etti; böylece etkinlik hem doğa gözlemi hem de manzara izleme fırsatı sundu.

etkinliğin yönetimi ve katılımcı deneyimleri:

Yürüyüş, Yaz Kış Yürüyüş Lideri Orhan Mertin sevk ve idaresinde, Haydar Atilla rehberliğinde gerçekleştirildi. Liderlerin yönlendirmesiyle katılımcılar güvenli bir rota takibi yaptı ve yürüyüş boyunca hem tarihi hem doğal unsurlar hakkında bilgilendirildi.

Yürüyüş Lideri Orhan Mert etkinliğin ardından, "TURBELDAK olarak çok keyif aldığımız, doğayla iç içe olduğumuz bir gün geçirdik. Tarihi izleri, doğal güzellikleri ve eşsiz manzaraları bir araya getiren Spil Dağı rotamızda etkinliğimizi keyifli hatıralarla tamamladık. Yürüyüşümüze katılan tüm arkadaşlarıma teşekkür ederim" dedi.

Katılımcılar, kondisyon ve doğa sevgisini harmanlayan bu tür etkinliklerin sürdürülebilir doğa bilinci oluşturduğunu belirtti. TURBELDAK'ın düzenlediği yürüyüşler, bölgenin tarihi dokusunu koruyarak doğa turizmini teşvik etmeyi amaçlıyor.

TURGUTLU BELEDİYESİ DAĞCILIK AKADEMİSİ ÜYELERİ, TARİHİ ODUNCU YOLU’NDAN BAŞLAYARAK GEYİK PINARI ÇEŞMESİ, SEYİR TERASI VE BAYRAKTEPE’Yİ KAPSAYAN ROTADA DOĞAYLA İÇ İÇE BİR YÜRÜYÜŞ GERÇEKLEŞTİRDİ.