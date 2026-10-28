Dolar 49,8339 +0,10%
Euro 55,4328 +0,12%
Bist 11.175,65 +0,22%
Altın Gram 6.518,05 -0,16%
EUR/USD 1,1126 -0,04%
Brent Petrol 110,98 +1,43%
--°

Vali Abdullah Küçük Adıyaman'da yeni sağlık tesislerinin ilerlemesini yerinde denetledi

Adıyaman Valisi Abdullah Küçük, Esentepe ve İndere'de yapımı süren sağlık tesislerini ziyaret ederek çalışmalar ve hizmet kapasitesi hakkında bilgi aldı.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 10:53

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Vali Abdullah Küçük Adıyaman'da yeni sağlık tesislerinin ilerlemesini yerinde denetledi

Vali Abdullah Küçük yerinde incelemelerde bulundu

Adıyaman Valisi Abdullah Küçük, kent genelinde sürdürülen sağlık yatırımlarını yerinde inceleyerek, çalışmalara ilişkin bilgi aldı. İncelemeler Esentepe Mahallesi'ndeki büyük sağlık yerleşkesi ile İndere Yaşam Alanı'ndaki birinci basamak tesislerinde gerçekleşti.

Esentepe Mahallesi'ndeki yatırım yerleşkesi:

Vali Küçük ilk olarak Esentepe Mahallesi'ne giderek, yapımı devam eden Halk Sağlığı Laboratuvarı, Toplum Sağlığı Merkezi, Aile Sağlığı Merkezi ve Verem Savaş Dispanserini kapsayan inşaat yerleşkesinde inceleme yaptı. Çalışmaların son durumu ve inşaatların ilerleme süreci hakkında İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Şirik'ten bilgi aldı.

Yerleşkenin tamamlanmasıyla birlikte, halk sağlığı, koruyucu sağlık hizmetleri, aile hekimliği ve veremle mücadele alanlarında birden fazla sağlık biriminin aynı yerde toplanarak hizmet vermesi planlanıyor. Bu düzenlemenin, kentteki sağlık altyapısına katkı sağlaması ve vatandaşların farklı sağlık hizmetlerine daha kolay erişebilmesi amaçlanıyor.

İndere Yaşam Alanı'nda birinci basamak hizmetlerin güçlendirilmesi:

Esentepe'deki incelemelerin ardından Vali Küçük, İndere Yaşam Alanı'na geçerek bölgedeki sağlık yatırımlarını yerinde değerlendirdi. Burada yapımı devam eden Aile Sağlığı Merkezi ile hizmete sunulan 24 No’lu Aile Sağlığı Merkezi'ni ziyaret etti.

İndere'deki yatırımların öncelikli amacı, yeni yerleşim alanında yaşayan vatandaşların birinci basamak sağlık hizmetlerinden daha etkin şekilde yararlanmasını sağlamak. Yapımı süren merkezin tamamlanmasıyla bölgedeki sağlık hizmeti kapasitesinin artması ve temel sağlık hizmetlerine erişimin kolaylaşması hedefleniyor.

Vali Küçük, özellikle yeni yerleşim alanlarında artan nüfusun ihtiyaçlarına cevap verecek sosyal altyapının oluşturulmasının önemine dikkat çekti ve sağlık tesislerinin bu kapsamda öncelikli yatırım alanlarından olduğuna vurgu yaptı.

Vali Abdullah Küçük incelemelerine ilişkin, "Tamamlandığında vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştıracak, koruyucu sağlık hizmetlerini güçlendirecek ve hizmet kalitesini artıracak yatırımların Adıyaman’ımıza hayırlı olmasını diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Tüm yatırımların tamamlanmasıyla Adıyaman'ın sağlık altyapısının güçlenmesi, koruyucu sağlık hizmetlerinin yaygınlaştırılması ve sunulan sağlık hizmetlerinin kalitesinin artırılması amaçlanıyor.

ADIYAMAN VALİSİ ABDULLAH KÜÇÜK, KENT GENELİNDE SAĞLIK YATIRIMLARINI YERİNDE İNCELEYEREK ÇALIŞMALAR...

ADIYAMAN VALİSİ ABDULLAH KÜÇÜK, KENT GENELİNDE SAĞLIK YATIRIMLARINI YERİNDE İNCELEYEREK ÇALIŞMALAR HAKKINDA BİLGİ ALDI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

DTSO yönetimi mazbatalarla göreve başladı
images

Cumhuriyetin 103. yılında birlik ve geleceğe vurgu
images

Ardahan’da şerit çizgileriyle kent içi trafik düzeni güçlendirildi
images

Köprüsü çöken köyde baba, özel gereksinimli oğlunu her gün sırtında ırmaktan geç...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Edremit'te sosyal medyadaki paylaşım tutuklamaya yol açtı: öğretmen cezaevinde

Çocuk sağlığı için köprüler kuruldu: yaşamın ilk 8 bin güne odaklanan zirve

Bayburt'ta kayıp ve yas süreçlerine yönelik hizmet içi psikolojik müdahale eğitimi

Afyonkarahisar'a geçici koruyucu aile modelinde başarı ödülü

TREND HABERLER

Kocaeli'de veriden hizmete: yapay zeka ile dijital belediyecilik

Diyarbakır’da yağmura rağmen müzik susmadı: Niran Ünsal 30 Ekim’de yeniden sahnede

Kestel'de ezgiler buluşuyor: halk müziği korosu yeni döneme başlıyor

tüketici hakem heyetleri 9 ayda 690 bin uyuşmazlığı çözdü, bakan bolat açıkladı

Selin ardından Üzümlü köylerinde hasar tespiti ve koordinasyon sürüyor

Ankara'da parkta akran cinayeti iddiası: iki ailenin kan davası gündemde

Sivas'ta diş hekimi Mehmet Sarıkuş Eypio'ya benzerliğiyle hastaların ilgi odağı

Bursa'da trafikte başlayan kovalamaca kaza ve taşlı saldırıyla sonuçlandı