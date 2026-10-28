Kaymakam Koşansu belde ziyaretlerinde projeleri ve ihtiyaçları değerlendirdi

Kaymakam Koşansu belde ziyaretleri

Muş’un Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu, ilçe yöneticileriyle birlikte Erentepe ve Uzgörür beldelerine giderek yerel yönetimlerin yürüttüğü çalışmaları inceledi. Heyette İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Emrah Kaya, İlçe Emniyet Müdürü Engin Arlı ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Nazire Korkmaz da yer aldı. Ziyaretlerde beldelerin öncelikli ihtiyaçları ile devam eden projeler gündeme geldi.

Erentepe ziyaretinde değerlendirmeler:

Kaymakam Koşansu ve heyeti, ilk olarak Erentepe Belediyesini ziyaret ederek Belediye Başkanı Hüseyin Haydaroğulları ile bir araya geldi. Görüşmede beldenin altyapı, hizmet ve yatırım öncelikleri ile belediye tarafından yürütülen çalışmalar ele alındı. Başkan Haydaroğulları, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek kurumlar arası iş birliğinin önemine vurgu yaptı.

Taraflar, Erentepe için planlanan projelerin uygulanması ve belde halkına daha nitelikli hizmet sunulması konularında bilgi alışverişinde bulundu. Yapılan değerlendirmelerde koordinasyonun sürdürülmesi ve gerekli adımların hızlıca atılması kararlaştırıldı.

Uzgörür'de inceleme ve eğitim ziyareti:

Kaymakam Koşansu ve heyetin ikinci durağı Uzgörür oldu. Belediye Başkanı Ayetullah Gündoğdu ve belde sakinleri tarafından karşılanan heyet, belediyeyi ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ziyaret kapsamında, yapımı devam eden cami inşaatı yerinde incelendi ve Gündoğdu’dan projenin son durumu hakkında bilgi alındı.

Ayrıca heyet, Alagez İlkokulunda incelemelerde bulunarak eğitim ortamları ve okuldaki ihtiyaçlar hakkında değerlendirme yaptı. Ziyaretlerde hem altyapı hem de sosyal hizmetler alanındaki öncelikler gözden geçirilerek belde yönetimleriyle birlikte çözüm odaklı adımlar konuşuldu.

Genel değerlendirmede, Kaymakam Koşansu ile ilgili kurum amirleri beldelerdeki çalışmaların takip edileceğini ve planlanan projelerin koordinasyon içinde hayata geçirileceğini belirtti. Yerel yönetimlerle sürdürülecek iş birliğinin, Erentepe ve Uzgörür halkına daha etkin hizmet sunulmasında belirleyici olacağı vurgulandı.

MUŞ'UN BULANIK KAYMAKAMI ÖMER ÖVÜNÇ KOŞANSU, ERENTEPE VE UZGÖRÜR BELDELERİNİ ZİYARET EDEREK BELEDİYE ÇALIŞMALARI HAKKINDA BİLGİ ALDI.