Dolar 49,8345 +0,11%
Euro 55,4352 +0,13%
Bist 11.160,01 +0,08%
Altın Gram 6.511,56 -0,26%
EUR/USD 1,1128 -0,02%
Brent Petrol 111,13 +1,57%
--°

Kaymakam Koşansu belde ziyaretlerinde projeleri ve ihtiyaçları değerlendirdi

Muş'un Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu, Erentepe ve Uzgörür beldelerinde belediye yetkilileriyle projeler ve ihtiyaçları yerinde inceledi.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 10:48

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Kaymakam Koşansu belde ziyaretlerinde projeleri ve ihtiyaçları değerlendirdi

Kaymakam Koşansu belde ziyaretleri

Muş’un Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu, ilçe yöneticileriyle birlikte Erentepe ve Uzgörür beldelerine giderek yerel yönetimlerin yürüttüğü çalışmaları inceledi. Heyette İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Emrah Kaya, İlçe Emniyet Müdürü Engin Arlı ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Nazire Korkmaz da yer aldı. Ziyaretlerde beldelerin öncelikli ihtiyaçları ile devam eden projeler gündeme geldi.

Erentepe ziyaretinde değerlendirmeler:

Kaymakam Koşansu ve heyeti, ilk olarak Erentepe Belediyesini ziyaret ederek Belediye Başkanı Hüseyin Haydaroğulları ile bir araya geldi. Görüşmede beldenin altyapı, hizmet ve yatırım öncelikleri ile belediye tarafından yürütülen çalışmalar ele alındı. Başkan Haydaroğulları, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek kurumlar arası iş birliğinin önemine vurgu yaptı.

Taraflar, Erentepe için planlanan projelerin uygulanması ve belde halkına daha nitelikli hizmet sunulması konularında bilgi alışverişinde bulundu. Yapılan değerlendirmelerde koordinasyonun sürdürülmesi ve gerekli adımların hızlıca atılması kararlaştırıldı.

Uzgörür'de inceleme ve eğitim ziyareti:

Kaymakam Koşansu ve heyetin ikinci durağı Uzgörür oldu. Belediye Başkanı Ayetullah Gündoğdu ve belde sakinleri tarafından karşılanan heyet, belediyeyi ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ziyaret kapsamında, yapımı devam eden cami inşaatı yerinde incelendi ve Gündoğdu’dan projenin son durumu hakkında bilgi alındı.

Ayrıca heyet, Alagez İlkokulunda incelemelerde bulunarak eğitim ortamları ve okuldaki ihtiyaçlar hakkında değerlendirme yaptı. Ziyaretlerde hem altyapı hem de sosyal hizmetler alanındaki öncelikler gözden geçirilerek belde yönetimleriyle birlikte çözüm odaklı adımlar konuşuldu.

Genel değerlendirmede, Kaymakam Koşansu ile ilgili kurum amirleri beldelerdeki çalışmaların takip edileceğini ve planlanan projelerin koordinasyon içinde hayata geçirileceğini belirtti. Yerel yönetimlerle sürdürülecek iş birliğinin, Erentepe ve Uzgörür halkına daha etkin hizmet sunulmasında belirleyici olacağı vurgulandı.

MUŞ&#039;UN BULANIK KAYMAKAMI ÖMER ÖVÜNÇ KOŞANSU, ERENTEPE VE UZGÖRÜR BELDELERİNİ ZİYARET EDEREK...

MUŞ'UN BULANIK KAYMAKAMI ÖMER ÖVÜNÇ KOŞANSU, ERENTEPE VE UZGÖRÜR BELDELERİNİ ZİYARET EDEREK BELEDİYE ÇALIŞMALARI HAKKINDA BİLGİ ALDI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Cumhuriyetin 103. yılında birlik ve geleceğe vurgu
images

Ardahan’da şerit çizgileriyle kent içi trafik düzeni güçlendirildi
images

Köprüsü çöken köyde baba, özel gereksinimli oğlunu her gün sırtında ırmaktan geç...
images

Besni'de yalnızlığa karşı fidanla vefa

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Köprüsü çöken köyde baba, özel gereksinimli oğlunu her gün sırtında ırmaktan geçiriyor

Güler ve Bayraktaroğlu Sofya'da üçlü savunma gündemini değerlendirdi

Sarıgül'ün koruması ifade verdi: üç yıl süren cinsel saldırı iddiası

Yerli mobil tespit teknolojisi M.E.T.E. ile saha denetiminde birinci

TREND HABERLER

Kocaeli'de veriden hizmete: yapay zeka ile dijital belediyecilik

Diyarbakır’da yağmura rağmen müzik susmadı: Niran Ünsal 30 Ekim’de yeniden sahnede

Kestel'de ezgiler buluşuyor: halk müziği korosu yeni döneme başlıyor

tüketici hakem heyetleri 9 ayda 690 bin uyuşmazlığı çözdü, bakan bolat açıkladı

Selin ardından Üzümlü köylerinde hasar tespiti ve koordinasyon sürüyor

Ankara'da parkta akran cinayeti iddiası: iki ailenin kan davası gündemde

Sivas'ta diş hekimi Mehmet Sarıkuş Eypio'ya benzerliğiyle hastaların ilgi odağı

Bursa'da trafikte başlayan kovalamaca kaza ve taşlı saldırıyla sonuçlandı