OMÜ ve Edinburgh Napier’den yenilenebilir enerji odaklı stratejik ortaklık

OMÜ ve Edinburgh Napier arasında kurumsal iş birliği

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ), uluslararasılaşma stratejisi kapsamında Birleşik Krallık’ın İskoçya bölgesindeki Edinburgh Napier Üniversitesi ile kapsamlı bir iş birliği için Mutabakat Zaptı (MoU) imzaladı. Protokol, OMÜ Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın ile Edinburgh Napier Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nazira Karodia arasında gerçekleşen görüşme sonrası resmileşti.

Kapsam ve ortak projeler:

İmzalanan protokol, öğrenci ve akademisyen değişim programları, ortak araştırma projeleri ve bilimsel iş birlikleri başta olmak üzere çok yönlü iş birliğini hedefliyor. Anlaşma çerçevesinde OMÜ’den Öğr. Gör. Dr. Kadir Kaya ile yenilenebilir enerji teknolojileri alanında çalışmalar yürüten, Annual Solar & Wind Power Conference (ASWPC) Başkanı ve Edinburgh Napier Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nazmi Sellami arasındaki mevcut proje ve ortak yayın çalışmaları kurumsal düzeye taşınacak.

Protokolde ayrıca British Council destekli uluslararası proje başvurularında ortak yürütme ve kapasite geliştirme faaliyetleri yer alıyor. Bu iş birlikleri, hem akademik personel hem de öğrenci hareketliliğini güçlendirerek kurumlar arası bilgi ve deneyim paylaşımını artırmayı amaçlıyor.

Gelecek hedefleri:

Taraflar, yenilenebilir enerji alanında önemli bir uluslararası etkinlik olan 7. Annual Solar & Wind Power Conference (ASWPC 2027)'nin OMÜ ev sahipliğinde Samsun'da düzenlenmesini hedefliyor. Bu etkinlik planı, iki üniversite arasındaki bilimsel ağın genişletilmesi ve bölgesel görünürlüğün artırılması bakımından öncelikli hedef olarak öne çıkıyor.

OMÜ Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın, imzalanan anlaşmanın üniversitenin uluslararasılaşma vizyonuna önemli katkı sağlayacağını belirterek, farklı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarıyla akademik ve bilimsel ilişkilerin güçlendirilmesine yönelik çalışmaların süreceğini vurguladı. Protokolün mevcut ilişkileri derinleştirmesi, yeni ortak araştırmalar oluşturması ve yenilenebilir enerji başta olmak üzere çeşitli bilim alanlarında uluslararası iş birliklerini artırması bekleniyor.

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (OMÜ), ULUSLARARASILAŞMA HEDEFLERİ DOĞRULTUSUNDA BİRLEŞİK KRALLIK’IN İSKOÇYA BÖLGESİNDE BULUNAN EDİNBURGH NAPİER ÜNİVERSİTESİ İLE KAPSAMLI BİR STRATEJİK İŞ BİRLİĞİNE İMZA ATTI.