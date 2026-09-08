Omurga sağlığı için hareket ve nefes: Duruşunla Güçlen projesi

Projenin hedefi ve kapsamı:

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından hayata geçirilen Duruşunla Güçlen projesi, 12-18 yaş aralığındaki kız çocuklarının omurga sağlığını desteklemek amacıyla planlandı. Proje, duruş bozukluklarının önlenmesine yönelik fiziksel egzersizlerin yanı sıra nefes çalışmaları ve bilinçlendirme etkinlikleriyle gençlerin hem beden hem de ruh sağlığını güçlendirmeyi amaçlıyor.

Uygulama yöntemleri:

Programda gençlere günlük yaşamda doğru duruşun önemi anlatılıyor ve telefon, tablet veya bilgisayar kullanımının uzun süreli etkilerine karşı farkındalık kazandırılıyor. Düzenlenen egzersizlerle kas dengesinin korunması, postürün düzeltilmesi ve duruş bozukluklarının erken dönemde önlenmesi hedefleniyor. Ayrıca yapılan nefes çalışmalarıyla katılımcıların beden farkındalıkları artırılıyor ve doğru nefes alışkanlıkları geliştiriliyor.

Sosyal destek ve etkinlikler:

Proje sadece fiziksel aktiviteyle sınırlandırılmıyor; her hafta düzenlenen farklı etkinliklerle gençlerin sosyalleşmesi sağlamlaştırılıyor. Gençler, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Engelsiz Yaşam Merkezi bünyesindeki mutfak ve seramik atölyelerine katılarak farklı beceriler deneyimliyor ve grup içinde etkileşim kuruyorlar. Bu yaklaşım, fiziksel sağlıkla birlikte sosyal ve psikolojik desteğin de sağlanmasını hedefliyor.

Sonay Kılıç, Mersin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Halk Sağlığı ve Denetimi Şube Müdürü, projenin amacını teknoloji karşıtlığı olarak tanımlamadıklarını; bunun yerine gençlerin teknolojiyi daha bilinçli kullanmalarını sağlamayı ve fiziksel aktivite düzeylerini yükseltmeyi hedeflediklerini belirtiyor. Proje, düzenli uygulamalar ve atölye çalışmalarıyla katılımcıların hem sağlık bilincini hem de sosyal yetkinliklerini geliştirmeyi amaçlıyor.

MERSİN’DE 12-18 YAŞ ARALIĞINDAKİ GENÇ KIZLARA YÖNELİK HAYATA GEÇİRİLEN ‘DURUŞUNLA GÜÇLEN’ PROJESİYLE, DURUŞ BOZUKLUKLARININ ÖNLENMESİ AMACIYLA EGZERSİZ VE NEFES ÇALIŞMALARI YAPILIRKEN, ÇEŞİTLİ ETKİNLİKLERLE GENÇLERİN SOSYALLEŞMESİNE DE KATKI SAĞLANIYOR.