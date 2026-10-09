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Omurga tedavisinde erken tanı ve bütüncül yaklaşım hareketliliği koruyor

Prof. Dr. İrfan Koca, ankilozan spondilitte erken tanı, medikal tedavi ve düzenli egzersizle hareketliliğin korunup yaşam kalitesinin artırılabileceğini vurguladı.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 14:31

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EDİTÖR: Serkan Varol

Omurga tedavisinde erken tanı ve bütüncül yaklaşım hareketliliği koruyor

uzman uyarısı:

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. İrfan Koca, omurga tedavisinde erken tanı ve bütüncül yaklaşımın önemine dikkat çekti. Koca, ankilozan spondilitte inflamasyonun kontrol altına alınmasının, hastalığın ilerlemesinin önlenmesi ve omurga hareketliliğinin korunması açısından belirleyici olduğunu ifade etti.

ankilozan spondilitin klinik görünümü:

Halk arasında omurga romatizması olarak bilinen ankilozan spondilit, omurga ve sakroiliak eklemleri etkileyen kronik bir romatizmal hastalıktır. Genellikle genç yaşlarda başlar ve sabah tutukluğu, geceleri artan bel ağrısı ile kendini gösterir. İlerleyen safhalarda omurgada kalıcı sertlik, hareket kısıtlılığı ve duruş bozuklukları gelişebilir.

tedavi prensipleri ve uygulamalar:

Koca, tedavi yaklaşımında medikal uygulamalar ile rehabilitasyonun eş zamanlı yürütülmesi gerektiğini belirtti. İlk basamak olarak nonsteroid antiinflamatuar ilaçlar kullanılmakta; periferik eklem tutulumu olanlarda hastalık modifiye edici antiromatizmal ilaçlar (DMARD), gerektiğinde ise biyolojik ve hedefe yönelik tedaviler devreye girmektedir. Ayrıca düzenli egzersiz, fizik tedavi, postür ve solunum çalışmaları omurga hareketliliğinin korunması ve fonksiyonel kapasitenin artırılmasında kritik rol oynar.

tamamlayıcı uygulamalar ve kanıt değerlendirmesi:

Tedavi programına destekleyici olarak nöral terapi, akupunktur, kuru iğneleme, uygun manuel terapi teknikleri ve ozon tedavisi gibi yöntemler eklenebileceğini söyleyen Koca, bu uygulamaların ağrı modülasyonu, otonom sinir sistemi ve nöroimmün etkileşimler üzerindeki etkilerinin bilimsel ilgi gördüğünü belirtti. Ancak, bu yöntemlerin ankilozan spondilitte hastalık ilerlemesini yavaşlattığına dair yeterli klinik kanıt bulunmamaktadır.

bağırsak sağlığı ve beslenmenin yeri:

Koca, ankilozan spondilit ile bağırsak inflamasyonu arasındaki ilişkiye dikkat çekti. Bağırsak mikrobiyotası ile bağışıklık sistemi etkileşiminin hastalığın gelişiminde rol oynayabileceğini vurgulayan uzman, gastrointestinal sistemin değerlendirilmesinin, Akdeniz tipi beslenme ve kişiye özel diyet düzenlemelerinin bütüncül bakım kapsamında ele alınabileceğini söyledi. Uygun hastalarda güvenliği değerlendirilmiş fitoterapötik destekler de düşünülmelidir.

erken müdahale ile hareketli yaşam:

Prof. Dr. İrfan Koca son olarak, ankilozan spondilitte temel hedefin inflamasyonu kontrol altına almak, hastalığın ilerlemesini yavaşlatmak ve kalıcı fonksiyon kayıplarını önlemek olduğunu belirtti. Erken tanı, etkili medikal tedavi, düzenli egzersiz ve kişiye özel rehabilitasyon programlarıyla hastaların uzun yıllar aktif ve kaliteli bir yaşam sürdürebileceğini ifade ederek sözlerini tamamladı.

FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON UZMANI PROF. DR. İRFAN KOCA, OMURGA TEDAVİSİNDE ERKEN TANI VE...

FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON UZMANI PROF. DR. İRFAN KOCA, OMURGA TEDAVİSİNDE ERKEN TANI VE BÜTÜNCÜL TEDAVİNİN BÜYÜK ÖNEM TAŞIDIĞINI SÖYLEDİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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