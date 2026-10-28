Omü'ye tyç logosu ile mezun yeterliliklerinde görünürlük kazandırma hedefi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi'ne TYÇ logosu kullanım hakkı verildi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından, kalite güvencesi süreçlerini başarıyla tamamlayan yükseköğretim programlarına verilen Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) logosu kullanım hakkı, 30 üniversite arasında yer alan Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ)nün de oldu. Bu gelişme, üniversitenin eğitim kalitesini belgeleme ve mezunlarının yeterliliklerinin tanınırlığını artırma çalışmalarına yeni bir doğrulama sağladı.

Program ve temsil

TYÇ Logo Kullanım Hakkı Buluşması, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhanın katılımıyla gerçekleştirildi. OMÜ’yü etkinlikte Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Alper Kesten temsil etti; ödül, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Dr. Adnan Ertem tarafından takdim edildi. Etkinlikte, Mesleki Yeterlilik Kurumu'nun (MYK) 20 yıllık kurumsal birikiminin yükseköğretimle buluşturulduğu vurgulandı.

TYÇ'nin amacı ve etkileri

Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi, farklı öğrenme yollarıyla kazanılan yeterlilikleri ortak bir yapıda toplayarak eğitim ile iş dünyası arasındaki bağları güçlendirmeyi hedefliyor. TYÇ logosu ise ilgili yükseköğretim programlarının kalite güvencesi süreçlerinden geçtiğini ve bu programlardan kazanılan yeterliliklerin tanınırlığının desteklendiğini gösteriyor.

Programda konuşan Bakan Işıkhan, 162 üniversitedeki ilgili yükseköğretim programlarının yeterliliklerinin TYÇ'ye yerleştirildiğini ve bu programların TYÇ logosu kullanım hakkı kazandığını belirtti. OMÜ'nün bu süreçte yer alması, üniversitenin kalite güvence uygulamalarını hayata geçirme ve mezunlarının iş dünyasında tanınırlığını güçlendirme yönündeki çalışmalarının önemini ortaya koyuyor.

OMÜ, TYÇ logosu kullanım hakkıyla eğitimde kaliteyi önceliklendirmeye, mezun yeterliliklerini görünür kılmaya ve üniversite eğitimi ile çalışma hayatı arasındaki bağlantıyı güçlendirmeye devam edeceğini açıkladı. Bu adım, hem öğrenciler hem de işverenler için mezun profillerinin daha şeffaf ve anlaşılır hale gelmesine katkı sağlayacak.

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI PROF. DR. VEDAT IŞIKHAN’IN KATILIMIYLA DÜZENLENEN TYÇ LOGO KULLANIM HAKKI BULUŞMASI’NDA OMÜ’YÜ REKTÖR YARDIMCISI PROF. DR. ALPER KESTEN TEMSİL ETTİ. KESTEN, ÖDÜLÜ ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKAN YARDIMCISI DR. ADNAN ERTEM’İN ELİNDEN ALDI.