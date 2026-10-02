Dolar 49,1346 +0,12%
Euro 55,3078 +0,17%
Bist 12.270,18 +0,17%
Altın Gram 6.584,09 -0,82%
EUR/USD 1,1255 +0,09%
Brent Petrol 102,81 +0,49%
--°

On ilde eş zamanlı operasyon: Mardin merkezli dolandırıcılık şebekesi çözüldü

Mardin merkezli 10 ilde düzenlenen operasyonda 15 şüpheliden 6'sı tutuklandı; hesaplarda 700 milyon TL işlem hacmi ve çok sayıda delil ele geçirildi.

GİRİŞ: 02 Ekim 2026 - 19:54

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

On ilde eş zamanlı operasyon: Mardin merkezli dolandırıcılık şebekesi çözüldü

Operasyon ve soruşturmanın kapsamı:

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yürütülen soruşturmada, Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "bilişim sistemlerinin araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçları kapsamında çalışma başlatıldı. Soruşturma, MASAK'tan temin edilen ham verilerde yapılan incelemeler sonucu şüphelilere ait hesaplarda yoğun işlem hacmi olduğunun tespit edilmesiyle genişletildi.

Gözaltılar, tutuklamalar ve adli süreç:

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Mardin merkezli 10 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda toplam 15 şüpheli gözaltına alındı; bunlardan adliyeye sevk edilenlerin işlemleri tamamlandı. Mahkeme sürecinde 6 şahıs tutuklandı, diğer 9 kişi hakkında ise adli kontrol kararı uygulandı. Olayla ilgili soruşturmanın başlangıç tarihi 30 Eylül olarak kayıtlara geçti.

Ele geçirilen deliller ve mali inceleme:

Soruşturma kapsamında MASAK verilerinde yapılan değerlendirmede, şüphelilere ait hesaplarda toplam 700 milyon liralık işlem hacmi tespit edildi. Operasyonlarda adreslerde yapılan aramalarda 1 tabanca, 30 fişek, 2 şarjör, 14 cep telefonu, 14 SIM kart, 1 tablet, 4 USB bellek ve 1 hafıza kartı ele geçirildi. Emniyet birimleri firari durumda olan 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Operasyon, Mardin dışında Mersin, İzmir, Kocaeli, Sakarya, Samsun, Muş, İstanbul, Gaziantep ve Bitlis'in de bulunduğu illerde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Yetkili makamların açıklamaları ve delil değerlendirmeleri doğrultusunda soruşturmanın derinleştirilmesi ve olası ek bağlantıların ortaya çıkarılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Mardin merkezli 10 ilde dolandırıcılık operasyonu: 6 tutuklama

Mardin merkezli 10 ilde dolandırıcılık operasyonu: 6 tutuklama

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Elazığ'da asayiş uygulamaları yoğunlaştı: ay içinde 165 tutuklama
images

Ankara Bala'da kontrolden çıkan otomobil takla attı, sürücü burnu kanamadan kurt...
images

Sincan'da 25 yıl 5 ay kesinleşmiş cezası olan firari hükümlü yakalandı
images

Edirne'de borç iddiaları mahkemeye taşındı: iki tutuklama, iki ev hapsi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Elazığ'da asayiş uygulamaları yoğunlaştı: ay içinde 165 tutuklama

Ankara Bala'da kontrolden çıkan otomobil takla attı, sürücü burnu kanamadan kurtuldu

Edirne'de borç iddiaları mahkemeye taşındı: iki tutuklama, iki ev hapsi

Sincan'da 25 yıl 5 ay kesinleşmiş cezası olan firari hükümlü yakalandı

TREND HABERLER

Kentpark'ta lezzet ve müzik buluşması: üç günde 12 sanatçı

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Fethiye'de eylül güneşi turizmi canlı tutuyor

Kavga yolculuğu kaza ile sonlandı: ağabeyine araçla çarpan kardeş hastanelik oldu

Özcan Deniz kardeşinin hakaret davasında tanık olarak ifade verdi

Fas'ta başlayan öykü Buldan'da düğünle taçlandı

Kayseri organize sanayi bölgesinde helezon konveyöre sıkışan işçi yaşamını yitirdi

Jandarmanın Selçuk baskınında 60 suçtan aranan şahıs kıskıvrak yakalandı