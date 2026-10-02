On ilde eş zamanlı operasyon: Mardin merkezli dolandırıcılık şebekesi çözüldü

Operasyon ve soruşturmanın kapsamı:

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yürütülen soruşturmada, Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "bilişim sistemlerinin araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçları kapsamında çalışma başlatıldı. Soruşturma, MASAK'tan temin edilen ham verilerde yapılan incelemeler sonucu şüphelilere ait hesaplarda yoğun işlem hacmi olduğunun tespit edilmesiyle genişletildi.

Gözaltılar, tutuklamalar ve adli süreç:

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Mardin merkezli 10 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda toplam 15 şüpheli gözaltına alındı; bunlardan adliyeye sevk edilenlerin işlemleri tamamlandı. Mahkeme sürecinde 6 şahıs tutuklandı, diğer 9 kişi hakkında ise adli kontrol kararı uygulandı. Olayla ilgili soruşturmanın başlangıç tarihi 30 Eylül olarak kayıtlara geçti.

Ele geçirilen deliller ve mali inceleme:

Soruşturma kapsamında MASAK verilerinde yapılan değerlendirmede, şüphelilere ait hesaplarda toplam 700 milyon liralık işlem hacmi tespit edildi. Operasyonlarda adreslerde yapılan aramalarda 1 tabanca, 30 fişek, 2 şarjör, 14 cep telefonu, 14 SIM kart, 1 tablet, 4 USB bellek ve 1 hafıza kartı ele geçirildi. Emniyet birimleri firari durumda olan 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Operasyon, Mardin dışında Mersin, İzmir, Kocaeli, Sakarya, Samsun, Muş, İstanbul, Gaziantep ve Bitlis'in de bulunduğu illerde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Yetkili makamların açıklamaları ve delil değerlendirmeleri doğrultusunda soruşturmanın derinleştirilmesi ve olası ek bağlantıların ortaya çıkarılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Mardin merkezli 10 ilde dolandırıcılık operasyonu: 6 tutuklama