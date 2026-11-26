operasyon ve arama:

Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı ve Bucak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen çalışmada, Burdur İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Bucak İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Yapılan istihbari ve saha çalışmaları sonucu, hakkında kesinleşmiş 17 yıl 4 ay 20 gün hapis cezası bulunan kişinin Bucak ilçesi Onaç Mahallesi'nde olduğu tespit edildi.

yakalama ve adli süreç:

Belirlenen adrese düzenlenen adli arama sonucunda şahıs yakalandı. Hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak ve bulundurmak ile büyük ve küçükbaş hayvan hırsızlığı suçlarından kesinleşmiş ceza bulunan kişi, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkeme tarafından tutuklanan şahıs, cezaevine gönderildi.

BURDUR’UN BUCAK İLÇESİNDE HAKKINDA 17 YIL 4 AY 20 GÜN KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN ŞAHIS, JANDARMA EKİPLERİNİN ÇALIŞMASIYLA YAKALANARAK TUTUKLANDI.