Okul öğrencilerinden 3,6 tonluk çevre seferberliği

Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Atık Pil Toplama Yarışması'na katılan 43 okulun öğrencileri, eğitim yılı boyunca yoğun bir toplama çalışması yürüttü. Kampanya kapsamında okullardan toplanan atık pillerin toplamı 3 bin 656 kilogram olarak kayda geçti.

yarışmanın amacı ve kapsamı:

Yarışma, öğrencilerde çevre bilincini geliştirmek, atıkların kaynağında ayrı toplanmasını teşvik etmek ve geri dönüşüm alışkanlığını yaygınlaştırmak amacıyla gerçekleştirildi. Organizasyon İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda yürütüldü; Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri de kampanyaya destek verdi.

Okul yönetimleri, öğretmenler ve öğrenciler birlikte yürüttükleri toplama çalışmalarıyla hem farkındalık oluşturdu hem de uygulamalı eğitim fırsatı elde etti. Yarışma 2025-2026 eğitim öğretim yılı boyunca sürdü ve il genelindeki katılım yoğunluğu dikkat çekti.

toplanan pillerin etkisi ve ödüllendirme:

Toplanan piller uygun bertaraf ve geri dönüşüm süreçlerine kazandırılmak üzere teslim alındı. Bu sayede 800 bin metreküp toprak ve su kaynağının kirlenmesinin önlendiği, doğal kaynak tüketiminin azaldığı ve geri kazanılabilir hammaddelerin ekonomiye kazandırıldığı bildirildi.

Yarışma sonunda en fazla atık pil toplayan okullara Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından çeşitli spor setleri ile ödüller verildi. İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı ile Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, dereceye giren okulları ziyaret ederek ödülleri öğrencilere teslim etti.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, sıfır atık yaklaşımı doğrultusunda atıkların kaynağında ayrı toplanmasını teşvik etmeye devam edeceğini ve özellikle çocukların çevre bilincinin artırılmasına yönelik eğitim ve farkındalık faaliyetlerini sürdüreceğini açıkladı.

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN DÜZENLENEN ATIK PİL TOPLAMA YARIŞMASI’NA KATILAN 43 OKULDA ÖĞRENCİLER TOPLAM 3,6 TON ATIK PİL TOPLAYARAK BÜYÜK BİR BAŞARI ELDE ETTİ. YARIŞMA SONUNDA EN FAZLA ATIK PİL TOPLAYARAK DERECEYE GİREN OKULLAR ÖDÜLLENDİRİLDİ.