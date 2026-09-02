Ordu mirasını dünya sahnesine taşıma hedefiyle UNESCO süreci başlatılıyor

Ordu mirasını UNESCO sürecine hazırlama çalışmaları

Ordu Büyükşehir Belediyesi, kentin tarihi, kültürel ve doğal mirasını uluslararası platformda görünür kılmak amacıyla yeni bir adım atıyor. Belediye, özellikle Taşbaşı çevresindeki özgün sivil mimarlık örnekleri ile Perşembe'deki Yason Burnu için UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi başvurusuna yönelik proje hazırlıklarına başladı.

projenin kapsamı:

Hazırlanacak çalışma kapsamında başta Taşbaşı olmak üzere Ordu'daki tarihi evler bilimsel yöntemlerle ele alınacak ve Ordu Tarihi Evleri UNESCO Dünya Mirası Geçici Liste Projesi oluşturulacak. Amaç, yapıların özgün mimarisini belgelemek, korunmalarını sağlamak ve uluslararası ölçekte tanıtımını gerçekleştirmektir.

yason burnu'nun önemi:

Perşembe ilçesindeki Yason Burnu için de UNESCO sürecinin başlatılacağı açıklandı. Alanın 1. derece arkeolojik ve 2. derece doğal sit statüsünde olduğu belirtilirken, bölgedeki 1869 tarihli kilise, arkeolojik değerleri ve doğal dokusu Yason Burnu'nu kentin önemli miras alanlarından biri haline getiriyor. Hazırlanacak proje ile Yason Burnu'nun korunması, gelecek nesillere aktarılması ve uluslararası ölçekte görünürlüğünün artırılması hedefleniyor.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, sosyal medya açıklamasında kent değerlerini koruma yönünde adımlar atıldığını vurguladı ve çalışmanın hem bilimsel hem de koruyucu bir yaklaşımla yürütüleceğini belirtti. Belediye yetkilileri, projenin ilerleyişi ve UNESCO sürecine ilişkin adımları kamuoyu ile paylaşacaklarını ifade etti.

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, KENTİN TARİHİ, KÜLTÜREL VE DOĞAL MİRASINI ULUSLARARASI ALANDA TANITMAK AMACIYLA ORDU TARİHİ EVLERİ VE YASON BURNU’NUN UNESCO DÜNYA MİRASI GEÇİCİ LİSTESİ’NE ALINMASI İÇİN PROJE HAZIRLIYOR.