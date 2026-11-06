Organ bağışıyla umut taşıyan ailelere ziyaret

3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası kapsamında Aydın'da, hayatını kaybeden yakınlarının organlarını bağışlayarak başkalarına yaşam umudu olmasını sağlayan aileler ziyaret edildi. Ziyarette, organ bağışının hem hüzün hem de umut taşıyan bir iyilik olduğu vurgulandı ve bağışta bulunan ailelere teşekkür edildi.

ziyaretin kapsamı:

Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul liderliğindeki heyete, il sağlık yöneticileri eşlik etti. Ziyaretlerde Söke ve Didim ilçe sağlık müdürleri, sağlık hizmetleri başkanları ve başkan yardımcıları, Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi ile Didim Devlet Hastanesi başhekimleri, başhekim yardımcıları ve doku-organ nakli koordinatörleri hazır bulundu. Yetkililer, ailelerle yüz yüze görüşerek başsağlığı dileklerini iletti ve sürecin hassasiyetine dikkat çekti.

ailelerin ve müdürün vurguları:

Dr. Şenkul, organ bağışının toplumda farkındalığın artması gereken bir konu olduğunu belirtti ve yakınlarının organlarını bağışlayan ailelerin duyarlılıkları ile fedakârlıkları için teşekkür etti. Aileler de ziyaret sırasında organ bağışına yönelik bilinçlenmenin yaygınlaşması gerektiğini ifade ederek, daha fazla farkındalık talep etti.

Ziyaretler, kaybedilen yakınların anısını yaşatırken organ bağışının toplumsal kabulünü güçlendirmeyi amaçlıyor. Yetkililer, bu tür görüşmelerin hem ailelere manevi destek sağladığını hem de toplum genelinde organ bağışına dair farkındalığı arttırdığına dikkat çekti.

AYDIN'DA 3-9 KASIM ORGAN BAĞIŞI HAFTASI KAPSAMINDA, HAYATINI KAYBEDEN YAKINLARININ ORGANLARINI BAĞIŞLAYARAK BAŞKA HASTALARIN YAŞAMA TUTUNMASINA VESİLE OLAN AİLELER ZİYARET EDİLDİ.