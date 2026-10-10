Dolar 49,2600 -0,05%
Euro 55,2201 -0,08%
Bist 12.265,98 +0,43%
Altın Gram 6.677,54 +1,43%
EUR/USD 1,1206 -0,09%
Brent Petrol 104,72 +0,42%
--°

Organize suçlarla mücadelede 14 ilde eş zamanlı operasyon: 195 şüpheli hakkında adli işlem

İçişleri Bakanlığı: 14 ilde yürütülen organize suç operasyonlarında 195 şüpheliye adli işlem yapıldı; çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

GİRİŞ: 10 Ekim 2026 - 15:26

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Organize suçlarla mücadelede 14 ilde eş zamanlı operasyon: 195 şüpheli hakkında adli işlem

Operasyonun detayları:

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 14 ilde yürütülen operasyonlarda toplam 195 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığı bildirildi. Çalışmalar, Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinasyonunda gerçekleştirildi. Soruşturmada, suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak ve bu örgüte üye olmak, tehdit ve cebir yoluyla vatandaşlardan haksız kazanç sağlamak ile silah ve mühimmat ticareti yaparak örgütlere lojistik destek sağlamak suçlarının tespit edildiği aktarıldı.

Yakalanan şüpheliler ve suçlamalar:

Operasyon kapsamında işlem yapılan şüphelilere ilişkin adli süreçler başlatıldı. Yetkililer, örgüt yapısına ve şüphelilerin eylemlerine ilişkin çalışmanın sürdüğünü belirtirken, soruşturmanın özellikle tehdit ve cebir ile vatandaşların haklarına yönelik eylemler ile silah kaçakçılığı ağlarına odaklandığını vurguladı. Bakanlık, soruşturma ve kovuşturma süreçlerinin titizlikle yürütüleceğini bildirdi.

Ele geçirilen silah ve mühimmat:

Operasyonlarda ele geçirilen malzemeler arasında 41 adet tabanca, 16 adet av tüfeği, 5 adet kurusıkı tabanca ve 2 adet uzun namlulu silah bulunuyor. Ayrıca çok sayıda fişek, şarjör ve silah parçası da ele geçirildi. Yetkililer, bu tür lojistik destek sağlayan yapıların faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.

Bakanlık açıklamasında, tehdit ve cebirle vatandaşların hakkına göz dikenlere ve silah kaçakçılığı yaparak suç odaklarına lojistik destek sağlayanlara karşı operasyonların süreceği; KOM Başkanlığı, emniyet birimleri ve Cumhuriyet Başsavcılıklarına katkılarından dolayı teşekkür edildiği ifade edildi.

14 ilde organize suçlarla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda 195 şüpheli hakkında adli...

14 ilde organize suçlarla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda 195 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Bornova kavşağında yol tartışması büyüdü, genç araca tekme attı
images

Altınözü'nde gece kazası: 19 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi
images

Çatı onarımında başlayan alevler sitenin çatısını sardı
images

Adliye önündeki şüpheli paket fünye ile kontrollü şekilde imha edildi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Maltepe enkazında yaşamını yitiren Hüseyin Özkurt dualarla uğurlandı

Tuzla 2027 bütçesini katılımcı süreçle kabul etti: kent meydanı ve ulaşım öncelikli yatırımlar

Bornova kavşağında yol tartışması büyüdü, genç araca tekme attı

Altınözü'nde gece kazası: 19 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

TREND HABERLER

Demir'den alaturka dokunuşlu elektronik ballad: yeni single 'Senden Sonra' yayımlandı

Niğde Bor'da kavşakta çarpışma: motosiklette iki kişi hayatını kaybetti, bir ağır yaralı

Bakü'de prova: Fenerbahçe N’Golo Kante ve Çağrı Balta'nın golleriyle 2-0 kazandı

Minik öğrenciler emniyet ve nüfus müdürlüklerinde vatandaşlık dersini yerinde deneyimledi

Mahalle dayanışması bir yılı geride bıraktı: McDonald’s şubesi üç gün içinde kapatılacak

Bismil'de fırtına sonrası düşen sacı takma girişimi ölümle sonuçlandı, iki çırak ağır yaralı

Hatay'da aniden bastıran ceviz büyüklüğündeki dolu sürücülere zor anlar yaşattı

Çivril'de camiler haftası kapsamında sabah namazı buluşması