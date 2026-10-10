Organize suçlarla mücadelede 14 ilde eş zamanlı operasyon: 195 şüpheli hakkında adli işlem

Operasyonun detayları:

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 14 ilde yürütülen operasyonlarda toplam 195 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığı bildirildi. Çalışmalar, Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinasyonunda gerçekleştirildi. Soruşturmada, suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak ve bu örgüte üye olmak, tehdit ve cebir yoluyla vatandaşlardan haksız kazanç sağlamak ile silah ve mühimmat ticareti yaparak örgütlere lojistik destek sağlamak suçlarının tespit edildiği aktarıldı.

Yakalanan şüpheliler ve suçlamalar:

Operasyon kapsamında işlem yapılan şüphelilere ilişkin adli süreçler başlatıldı. Yetkililer, örgüt yapısına ve şüphelilerin eylemlerine ilişkin çalışmanın sürdüğünü belirtirken, soruşturmanın özellikle tehdit ve cebir ile vatandaşların haklarına yönelik eylemler ile silah kaçakçılığı ağlarına odaklandığını vurguladı. Bakanlık, soruşturma ve kovuşturma süreçlerinin titizlikle yürütüleceğini bildirdi.

Ele geçirilen silah ve mühimmat:

Operasyonlarda ele geçirilen malzemeler arasında 41 adet tabanca, 16 adet av tüfeği, 5 adet kurusıkı tabanca ve 2 adet uzun namlulu silah bulunuyor. Ayrıca çok sayıda fişek, şarjör ve silah parçası da ele geçirildi. Yetkililer, bu tür lojistik destek sağlayan yapıların faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.

Bakanlık açıklamasında, tehdit ve cebirle vatandaşların hakkına göz dikenlere ve silah kaçakçılığı yaparak suç odaklarına lojistik destek sağlayanlara karşı operasyonların süreceği; KOM Başkanlığı, emniyet birimleri ve Cumhuriyet Başsavcılıklarına katkılarından dolayı teşekkür edildiği ifade edildi.

14 ilde organize suçlarla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda 195 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı