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orman köylüsünün gelirini artıran ağaçlandırma sahaları ürün vermeye başladı

Manisa Akhisar'da orman köylülerinin gelirini desteklemek için kurulan özel ağaçlandırma sahalarında ceviz ve zeytin hasadı başladı; hedef 4 ton ceviz.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 11:17

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EDİTÖR: Berk Doğan

orman köylüsünün gelirini artıran ağaçlandırma sahaları ürün vermeye başladı

Manisa'da özel ağaçlandırma projeleri ekonomik getiriyi somutlaştırıyor

Manisa'nın Akhisar ilçesinde, orman köylülerinin ekonomik kalkınmasını desteklemek amacıyla hayata geçirilen özel ağaçlandırma çalışmaları ürün vermeye başladı. Projeler, hem tarımsal üretimi çeşitlendiriyor hem de uzun vadeli gelir kaynakları oluşturuyor.

Taşçılar Mahallesi'nde somut sonuçlar:

Taşçılar Mahallesi'nde 2015 yılında kurulan sahada, toplam 26 hektar alana ıslah amaçlı ceviz ve zeytin dikimleri yapıldı. Bu alanda bulunan 1.876 ceviz ve 5.300 zeytin ağacından bu yıl için planlanan ceviz hasadı 4 ton olarak bildirildi. Bölgede yaşayan üreticiler arasında Şinasi Umutlu ve oğullarının çalışmaları, projenin somut örneklerinden biri olarak öne çıkıyor.

bölgesel uygulama ve hedeflenen etkiler:

İzmir Orman Bölge Müdürlüğüna bağlı Akhisar Orman İşletme Müdürlüğü tarafından yürütülen özel ağaçlandırma programı kapsamında bugüne kadar 541 hektar alanda 50 özel ağaçlandırma sahası oluşturuldu. Bu sahalarda ceviz, badem, zeytin, fıstıkçamı ve Antep fıstığı gibi meyveli türler toprakla buluşturularak üretim çeşitliliği sağlandı.

Elde edilen ürünler, orman köylülerinin gelirlerinin artırılmasına doğrudan katkı sağlıyor; aynı zamanda bölgesel tarımsal üretimin desteklenmesi ve kırsal ekonomik refahın yükseltilmesi hedefleniyor. Üreticilerde hasat heyecanı ve geleceğe dair beklentiler yükselirken, uygulamanın yaygınlaşmasıyla daha geniş alanlarda benzer ekonomik kazanımların görülmesi amaçlanıyor.

MANİSA’NIN AKHİSAR İLÇESİNDE ORMAN KÖYLÜLERİNİN EKONOMİK KALKINMASINI DESTEKLEMEK AMACIYLA HAYATA...

MANİSA’NIN AKHİSAR İLÇESİNDE ORMAN KÖYLÜLERİNİN EKONOMİK KALKINMASINI DESTEKLEMEK AMACIYLA HAYATA GEÇİRİLEN ÖZEL AĞAÇLANDIRMA PROJELERİ MEYVELERİNİ VERMEYE DEVAM EDİYOR. TAŞÇILAR MAHALLESİ’NDE 2015 YILINDA KURULAN 26 HEKTARLIK ÖZEL AĞAÇLANDIRMA SAHASINDA, 1876 CEVİZ VE 5 BİN 300 ZEYTİN AĞACINDAN BU YIL 4 TON CEVİZ HASADI YAPILMASI HEDEFLENİYOR.

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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