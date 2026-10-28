Esnaf daha geniş atölye istiyor: Foça-Menemen aksında TOKİ ile yeni sanayi çağrısı

İzmir 1. Sanayi'de alan sıkıntısı, esnaf yeni yer bekliyor

İzmir 1. Sanayi Sitesi, Türkiye'nin ilk sanayi sitelerinden biri olarak tarihsel bir yere sahip olsa da, günümüzün araç boyutları ve hizmet gereksinimlerine yanıt verememesiyle öne çıkıyor. Siteyi temsil edenler, mevcut altyapının fiziksel olarak yetersiz kaldığını ve esnafın daha geniş, teknolojik altyapısı olan atölyelere ihtiyaç duyduğunu vurguluyor. Temelleri 1954 yılında atılan alanda yapılaşma dönemin ihtiyaçlarına göre planlandığı için 2020'lerin iş hacmiyle uyumsuz hale geldi.

alan darlığı ve günlük hareketlilik:

Toplamda 42 sokaklı bir yapıya sahip olan 1. Sanayi Sitesi, oto tamir, kaporta, boya, yedek parça ve radyatör gibi otomotivin birçok branşına ev sahipliği yapıyor. Site içindeki ve çevresindeki ulaşım bağlantılarının güçlü olmasına karşın, gündelik insan ve araç trafiği günde ortalama 15 bin ila 18 bin kişiye ulaşmasıyla mevcut iş yerlerinin kapasite sınırlarını belirginleştiriyor. Metro, tramvay, otobüs hatları ve otoyol bağlantılarına yakınlık, konum avantajı oluştururken fiziksel alanın dar olması hem esnaf hem de hizmet alan vatandaşlar için sıkıntı yaratıyor.

dükkan metrekareleri ve esnafın talepleri:

İzmir Oto Tamirciler Odası Başkan Vekili Mustafa Sezer tarafından yapılan değerlendirmede, sitede inşa edilen 50, 80 ve 100 metrekarelik dükkanların günümüz şartlarında yetersiz kaldığı belirtildi. Sezer, esnafın güncel otomotiv teknolojisine ve artan araç ihtiyaçlarına uygun hizmet verebilmesi için 200, 300 ve 500 metrekarelik modern iş yerlerine ihtiyaç duyduğunu ifade etti. Bu taleple birlikte esnaf; daha geniş çalışma sahaları, gelişmiş altyapı ve daha işlevsel servis düzeni istiyor.

Alan daralmasının doğrudan etkileri arasında araçların servis içi manevra zorluğu, yedek parça depolamada yer sıkıntısı ve iş güvenliği koşullarının olumsuz etkilenmesi sayılabilir. Bu sorunlar, hizmet kalitesini ve müşteri memnuniyetini dolaylı olarak etkiliyor; aynı zamanda esnafın rekabet gücünü de zorlayabiliyor.

Çözüm önerisi olarak Foça-Menemen hattında, TOKİ aracılığıyla yeni bir sanayi sitesi kurulması talep ediliyor. Sezer'in çağrısı, hem mevcut esnafa daha uygun iş yerleri sağlanması hem de kent içindeki trafik ve yoğunluğun bir kısmının yeni lokasyona yönlendirilmesi amacını taşıyor. Bu yaklaşım, hem fiziksel kapasiteyi artırma hem de modern teknik altyapı sunma potansiyeline sahip.

Yetkililerin ve ilgili kurumların alacağı kararlar, esnafın çalışma koşullarını ve İzmir otomotiv sektörünün gelecekteki konumunu doğrudan etkileyecek. Mevcut talepler, önümüzdeki dönemde gündemde kalmaya devam edecek gibi görünüyor ve uygulamaya geçilecek projeler belirleyici olacaktır.

İZMİR OTO TAMİRCİLER ODASI BAŞKAN VEKİLİ MUSTAFA SEZER