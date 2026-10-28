Ahmet Çelik yeniden İTO meclisinde: sektör için ortak çalışma vurgusu

İTO 22. dönem seçimlerinde yeniden meclis ve komite üyeliği

Sinpaş GYO Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ahmet Çelik, İstanbul Ticaret Odası’nın 22. Dönem Organ Seçimleri kapsamında yapılan 49. Grup Toprak Ürünleri Meslek Komitesi seçimlerinde yeniden İTO Meclis Üyesi ve Meslek Komitesi Üyesi seçildi. Çelik, seçimlere Seranit’i temsilen katıldı ve yer aldığı listenin sandıktan galip çıkmasıyla hem meclis hem de komite üyeliğini sürdürme hakkı elde etti.

Seçim süreci ve Çelik’in değerlendirmesi:

Seçim sonuçlarını değerlendiren Çelik, "Bize güvenen, destek veren tüm sektör temsilcilerimize gönülden teşekkür ediyorum." sözleriyle adaylara ve seçmenlere teşekkür etti. İstanbul Ticaret Odası 22. Dönem Organ Seçimleri’nde 49. Grup Toprak Ürünleri Meslek Komitesi’nde elde edilen sonuçtan büyük memnuniyet duyduklarını belirten Çelik, İTO çatısı altındaki çalışmalarda yeni dönemde de aktif rol alacaklarını vurguladı.

Yeni dönemde odaklanılacak başlıklar:

Çelik, yeni dönemde sektörün gelişimi, üretim gücünün artırılması ve karşılaşılan sorunların ortak akılla çözülmesi için sektör temsilcileriyle birlikte çalışacaklarını söyledi. Ayrıca seçim sürecine katılan tüm meslektaşlarına teşekkür ederek, sonuçların sektör, iş dünyası ve ülke için hayırlı olmasını diledi.

İSTANBUL TİCARET ODASI'NIN (İTO) 22. DÖNEM ORGAN SEÇİMLERİ KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN 49. GRUP TOPRAK ÜRÜNLERİ MESLEK KOMİTESİ SEÇİMLERİNDE YENİDEN İTO MECLİS ÜYESİ VE MESLEK KOMİTESİ ÜYESİ SEÇİLEN SİNPAŞ GYO YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ AHMET ÇELİK, "SEKTÖRÜMÜZÜN GELİŞİMİ İÇİN HEP BİRLİKTE ÇALIŞACAĞIZ" DEDİ.