Sağanak Yazılı Mahallesi'nde günlük yaşamı olumsuz etkiledi

Yağışın etkileri:

Sakarya'nın Erenler ilçesi Yazılı Mahallesi bugün etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokakların suyla kaplanmasıyla dikkat çekti. Kentte gün boyunca süren yağış, bazı cadde ve sokakların adeta gölete dönüştüğünü gösterdi. Oluşan su birikintileri günlük yaşamı olumsuz etkilerken, bölgedeki araçlar ilerlemekte güçlük çekti ve sürücüler yollardan kontrollü şekilde geçti.

trafik ve ulaşımda gözlemlenen durum:

Sağanak nedeniyle yollarda yoğun su birikintileri oluştu, bu durum sürücülerin ilerlemesini zorlaştırdı. Gözlemlere göre araçlar suyla kaplanan kısımlardan temkinli ve kontrollü bir hızla geçti; bu da mahallede ulaşımda aksamalara neden oldu.

hava koşulları:

Hava sıcaklığının 18 derece olarak ölçüldüğü Sakarya'da sağanak etkisini sürdürürken, mahalle yaşamında ve trafik akışında aksamalar devam etti.

SAKARYA'NIN ERENLER İLÇESİNE BAĞLI YAZILI MAHALLESİ'NDE ETKİLİ OLAN SAĞANAK NEDENİYLE CADDE VE YOLLARDA YOĞUN SU BİRİKİNTİLERİ OLUŞURKEN, ARAÇLAR İLERLEMEKTE GÜÇLÜK ÇEKTİ.