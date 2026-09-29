Dolar 48,9959 +0,02%
Euro 55,5989 -0,20%
Bist 12.290,58 -2,40%
Altın Gram 6.621,58 +0,84%
EUR/USD 1,1346 -0,24%
Brent Petrol 96,15 -1,72%
--°

Sağanak Yazılı Mahallesi'nde günlük yaşamı olumsuz etkiledi

Şiddetli yağış Erenler'e bağlı Yazılı Mahallesi'nde cadde ve sokaklarda su baskınlarına yol açtı; araçlar zor ilerliyor, hava 18 derece ölçüldü.

GİRİŞ: 29 Eylül 2026 - 16:00

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Sağanak Yazılı Mahallesi'nde günlük yaşamı olumsuz etkiledi

Yağışın etkileri:

Sakarya'nın Erenler ilçesi Yazılı Mahallesi bugün etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokakların suyla kaplanmasıyla dikkat çekti. Kentte gün boyunca süren yağış, bazı cadde ve sokakların adeta gölete dönüştüğünü gösterdi. Oluşan su birikintileri günlük yaşamı olumsuz etkilerken, bölgedeki araçlar ilerlemekte güçlük çekti ve sürücüler yollardan kontrollü şekilde geçti.

trafik ve ulaşımda gözlemlenen durum:

Sağanak nedeniyle yollarda yoğun su birikintileri oluştu, bu durum sürücülerin ilerlemesini zorlaştırdı. Gözlemlere göre araçlar suyla kaplanan kısımlardan temkinli ve kontrollü bir hızla geçti; bu da mahallede ulaşımda aksamalara neden oldu.

hava koşulları:

Hava sıcaklığının 18 derece olarak ölçüldüğü Sakarya'da sağanak etkisini sürdürürken, mahalle yaşamında ve trafik akışında aksamalar devam etti.

SAKARYA&#039;NIN ERENLER İLÇESİNE BAĞLI YAZILI MAHALLESİ&#039;NDE ETKİLİ OLAN SAĞANAK NEDENİYLE CADDE VE...

SAKARYA'NIN ERENLER İLÇESİNE BAĞLI YAZILI MAHALLESİ'NDE ETKİLİ OLAN SAĞANAK NEDENİYLE CADDE VE YOLLARDA YOĞUN SU BİRİKİNTİLERİ OLUŞURKEN, ARAÇLAR İLERLEMEKTE GÜÇLÜK ÇEKTİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Yağmur ve iş çıkışı birleşince İstanbul trafiği yüzde 85'e ulaştı
images

Karabük'te kemikli rampalarındaki yol çalışması İstanbul yönünde uzun kuyruklara...
images

Kıyılarda kuvvetli rüzgar: Marmara ve Kuzey Ege için 30 Eylül fırtına uyarısı
images

Beyşehir'de yeni sezon haşhaş tohumu teslimatları için randevu açıldı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Merz: Rusya müzakereye hazır değil, Ukrayna desteği kararlı şekilde sürecek

Mezitli’de mobilya mağazası yangınında yoğun ekip müdahalesi sürüyor

Mezitli'de mobilya atölyesinde yükselen alevler ekipleri alarma geçirdi

Erzurum Teknik Üniversitesi kampüsünde eğitim ve sosyal alanların yenilenmesi hızlandı

TREND HABERLER

Türkan Şoray Tekirdağ sofrasında yöresel tatları keşfetti

Erdoğan'dan Türkevi'nde düşünce kuruluşlarıyla diyalog vurgusu

Bafra'da tarım işletmesinde çıkan saman deposu yangını 16 saatte kontrol altına alındı

Manhattan'da binlerce kişi Netanyahu'ya tepkisini yürüyüşle gösterdi

Malatya'da yeni eğitim döneminde öğrenci ve veli bilinci yükseltiliyor

türkiye halı sektörünün zirve buluşması: ihracatta rekorlar ve dijital dönüşüm çağrısı

Kahtalı Mıçe'yi anma: ses ve miras mezar başında yad edildi

Kayserispor u-19'ten sezon açılışında kritik üç puan