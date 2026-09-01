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Ormanların sessiz kahramanları laboratuvarda hayat buluyor

Mersin Orman Bölge Müdürü Zafer Kızıl, Davultepe Böcek Üretim Laboratuvarında yürütülen çalışmaları ve üretilen faydalı böcekleri inceledi.

GİRİŞ: 01 Eylül 2026 - 13:29

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EDİTÖR: Aslı Han

Ormanların sessiz kahramanları laboratuvarda hayat buluyor

Davultepe böcek üretim laboratuvarında üretim ve inceleme

Mersin Orman Bölge Müdürü Zafer Kızıl, Orman Zararlılarıyla Mücadele Şube Müdürü Veysel Önen ile birlikte Davultepe Böcek Üretim Laboratuvarını ziyaret ederek, orman zararlılarıyla biyolojik mücadele kapsamında yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Ziyarette laboratuvarın kapasitesi, üretim süreçleri ve sahada uygulamaya verilen faydalı türler hakkında bilgi alındı.

Üretim rakamları:

Laboratuvarda 2026 yılı içinde biyolojik mücadele amaçlı üretilen türler ve adetleri şöyle belirtildi: 30 bin adet çam kese böceği yırtıcısı Calosoma sycophanta, 2 bin kabuk böceği yırtıcısı Thanasimus formicarius, 1.500 Temnochila coerulea, 5 bin sedir yaprak kelebeği parazitoiti Bracon hebetor, 1.000 sedir yaprak biti yırtıcısı Oenopia conglobata ve 500 Coccinella septempunctata üretildi. Ayrıca çam kese böceği yumurta parazitoiti Trichogramma embryophagum üretim çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Biyolojik mücadelenin önemi:

Bölge Müdürü Zafer Kızıl, üretilen faydalı böceklerin orman zararlılarıyla mücadelede etkin şekilde kullanıldığını belirterek biyolojik mücadelenin orman sağlığının korunmasında kritik bir rol oynadığını vurguladı. Kızıl, laboratuvarın teknik personelinin yürüttüğü çalışmaları takdir ederek ekip üyelerine teşekkür etti ve başarılarının devamını diledi.

Davultepe laboratuvarındaki üretim, orman ekosistemlerinin korunması için zararlı türlerle mücadelede kimyasal uygulamalara alternatif oluşturarak sürdürülebilir bir yaklaşım sunuyor. Üretilen türlerin sahaya entegrasyonu ve takip süreçleriyle ormanlarda zararlı yoğunluklarının azaltılmasına katkı sağlanması hedefleniyor.

MERSİN ORMAN BÖLGE MÜDÜRÜ ZAFER KIZIL, DAVULTEPE BÖCEK ÜRETİM LABORATUVARINDA İNCELEMELERDE...

MERSİN ORMAN BÖLGE MÜDÜRÜ ZAFER KIZIL, DAVULTEPE BÖCEK ÜRETİM LABORATUVARINDA İNCELEMELERDE BULUNARAK, ORMAN ZARARLILARIYLA BİYOLOJİK MÜCADELE KAPSAMINDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR HAKKINDA BİLGİ ALDI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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