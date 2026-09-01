İnegöl’de sağlık merkezine erişim kolaylaştı: çevre yollar asfaltlandı

İnegöl'de sağlık merkezine erişim kolaylaştı:

İnegöl Belediyesi, Sinanbey Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Öznur-Selçuk Armağan Aile Sağlığı Merkezi çevresindeki altyapı düzenlemelerini tamamladı. Merkezin kısa süre içerisinde hizmete girmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında çevrede bulunan üç sokakta asfalt uygulaması gerçekleştirildi ve alan kullanıma hazır hale getirildi.

çalışmanın kapsamı:

Merkez, 230 m2 alana inşa edildi. Çevresindeki Selim, 1. Mesudiye ve 1. Mutlu Sokaklarda daha önce parke taş kaplı olarak kullanılan yollar üzerinde toplam 1780 m2 parke taşı sökülerek sıcak asfalt kaplama uygulandı. Asfalt çalışmasının yanı sıra kaldırım bölümlerinde oluk taşı ve yeniden parke taş düzenlemeleri gerçekleştirildi.

Çalışma, toplam 225 metre uzunluğundaki sokakları kapsadı; asfaltlama tamamlandıktan sonra otopark alanlarının çizgileri de çekilerek çevre düzenlemesi sonlandırıldı. Bu sayede sağlık merkezine erişim araç ve yaya trafiği açısından kolaylaştı.

başkan yerinde inceledi:

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, beraberindeki heyetle birlikte tamamlanan çalışmayı yerinde inceledi. Başkan Taban, hem Aile Sağlığı Merkezi'nin hem de yapılan asfalt çalışmasının bölge sakinlerine hayırlı olmasını diledi. Merkeze 3 hekim ataması yapıldığı ve tesisin 15 Eylül itibarıyla hizmet vermeye başlayacağı bildirildi.

İNEGÖL BELEDİYESİ, SİNANBEY MAHALLESİNDE YAPIMI TAMAMLANAN VE KISA SÜRE İÇERİSİNDE HİZMET VERMEYE BAŞLAYACAK OLAN ÖZNUR-SELÇUK ARMAĞAN AİLE SAĞLIĞI MERKEZİNİN ÇEVRESİNDE BULUNAN VE PARKE TAŞ KAPLI OLAN 3 SOKAKTA ASFALT UYGULAMASI GERÇEKLEŞTİRDİ.