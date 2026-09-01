Anıtpark'ta yeni mescitler açıldı: vatandaşların ibadet ihtiyacına yakın çözüm

Anıtpark'ta yeni mescitler hizmete açıldı

Eskişehir'in İnönü ilçesinde, Belediye Başkanı Serhat Hamamcı talimatıyla Anıtpark içinde yapımına başlanan bay ve bayan mescitleri tamamlanarak bugün vatandaşların kullanımına sunuldu. Yapılan çalışma, ilçe sakinlerinin talepleri doğrultusunda hızlı bir şekilde hayata geçirildi.

çalışmanın kapsamı ve sunulan imkanlar:

İnşaat süreci kısa sürede tamamlanan mescitler; temiz, düzenli ve hijyenik kullanım alanları sunacak şekilde tasarlandı. Anıtpark'ı ziyaret edenlerin ibadet ihtiyaçlarını karşılamayı hedefleyen bu düzenlemeyle, vatandaşlar park içinde daha konforlu bir deneyim elde edecek.

Yerel yetkililer, mescitlerin hem günlük ziyaretçilere hem de özel etkinliklere uygun olarak planlandığını belirtiyor. Proje, toplumdan gelen öneri ve taleplerin değerlendirilmesi sonucu önceliklendirilerek uygulandı.

vatandaş odaklı hizmet vurgusu:

İnönü Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, vatandaş öneri ve taleplerinin titizlikle değerlendirildiği ve ilçenin ihtiyaçlarına yönelik çalışmaların Serhat Hamamcı öncülüğünde aralıksız sürdürüleceği ifade edildi. Belediye, benzer küçük ölçekli ihtiyaçların da takip edildiğini ve gerekli düzenlemelerin yapılacağını kaydetti.

Yeni mescitler, Anıtpark ziyaretçilerinin ibadetlerini daha rahat şartlarda yerine getirmesine olanak sağlayacak şekilde hizmete girdi ve bölge halkı tarafından kolay erişim ve hijyen açısından memnuniyetle karşılandı.

ESKİŞEHİR’İN İNÖNÜ İLÇESİNDE BELEDİYE BAŞKANI SERHAT HAMAMCI’NIN TALİMATLARIYLA ANITPARK İÇERİSİNDE YAPIMINA BAŞLANAN BAY VE BAYAN MESCİTLERİ TAMAMLANARAK VATANDAŞLARIN KULLANIMINA SUNULDU.