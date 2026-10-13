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ormanlıkta kaybolan Alzheimer hastası için geniş çaplı arama devam ediyor

Denizli Merkezefendi'de 65 yaşındaki Alzheimer hastası Fatma Aylak dün akşam evden ayrıldı; AFAD, polis, jandarma ve AKUT ormanlıkta arama yürütüyor.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 10:30

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EDİTÖR: Hakan Arslan

ormanlıkta kaybolan Alzheimer hastası için geniş çaplı arama devam ediyor

ormanlıkta kaybolan yaşlı kadının bulunması için ekipler seferber oldu

Denizli'nin Merkezefendi ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesi'nde ikamet eden 65 yaşındaki Alzheimer hastası Fatma Aylak, dün akşam saatlerinde evinden çıktı ve bir daha geri dönmedi. Aile fertleri, uzun süre haber alamayınca durumu 112 Acil Çağı Merkezi'ne bildirdi ve kayıp ihbarı yapıldı.

zaman çizelgesi:

Aileden alınan bilgiye göre Fatma Aylak evden ayrıldığı sırada saat 18.00 civarındaydı. İhbarın ardından hemen bölgedeki arama çalışmaları başlatıldı; ilk gece karanlığında kara ekipleri ve insansız hava araçlarıyla (dron) tarama yapıldı. Sabahın ağarmasıyla çalışmalar yeniden yoğunlaştırıldı.

arama yöntemleri ve katılımcılar:

Arama kurtarma çalışmalarına AFAD, polis ve jandarma ekipleri ile AKUT ve çeşitli gönüllü sivil toplum kuruluşları katılıyor. Ekipler, Servergazi Mahallesi'ndeki ormanlık alanlara da girerek teknik ekipman ve dron desteğiyle kayıp kadının sağ olarak bulunması için koordineli çalışmalar yürütüyor.

Aile, mahalle sakinlerinden ve bölge halkından görgü tanıklıkları ya da herhangi bir ipucu için yetkililere başvurmalarını istedi. Yetkililer, arama çalışmalarına ilişkin gelişmeleri takip ettiklerini ve vatandaşları sabırlı olmaya çağırdıklarını bildirdi.

Ekiplerin odaklandığı noktalar arasında patika yollar, orman açıklıkları ve yerleşim kenarları bulunuyor; durum hakkında yetkililer tarafından yapılacak yeni açıklamalar bekleniyor.

DENİZLİ’NİN MERKEZEFENDİ İLÇESİNDE DÜN ÖĞLEDEN SONRA KAYIP OLAN ALZHEİMER HASTASI YAŞLI KADININ...

DENİZLİ’NİN MERKEZEFENDİ İLÇESİNDE DÜN ÖĞLEDEN SONRA KAYIP OLAN ALZHEİMER HASTASI YAŞLI KADININ BULUNMASI İÇİN BU SABAH SAATLERİNDE ORMANLIK ALANLARI DA KAPSAYAN GENİŞ BİR ARAMA KURTARMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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